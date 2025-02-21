川普批澤倫斯基「獨裁者」

美國總統川普十九日稱烏克蘭總統澤倫斯基是未經過選舉的獨裁者，並指控澤倫斯基濫用美國援助。

美國國務卿魯比歐十八日與俄羅斯外長拉夫羅夫在沙烏地阿拉伯會面，雙方同意針對結束俄烏戰爭展開協商，烏克蘭卻被排除在會談之外，澤倫斯基抱怨烏克蘭未受邀。

面對媒體詢問，川普十八日表示，烏克蘭過去三年都握有主導權，早該與俄國達成協議；川普說，「你們根本不應該開始這場戰爭，你們本來可以達成協議」，指控烏克蘭先挑起戰端。

對此，澤倫斯基回應說，他十分尊重川普，但川普正活在假訊息空間裡，這些虛假訊息對烏克蘭造成傷害。

川普十九日在社群媒體回擊說，澤倫斯基是成功的搞笑藝人，說服美國花費三五○○億美元，介入一場永遠無法獲得勝利且根本沒有必要開始的戰爭。

川普表示，美國比歐洲多出資二千億美元援助烏克蘭，但歐洲的錢可以拿回來，美國卻拿不回來。

川普質疑前總統拜登當初為什麼不要求歐洲對等出資，畢竟俄烏戰爭對歐洲更重要，而美國則是隔海相望。

川普並指澤倫斯基承認，美國給予烏克蘭的援助有一半已經「不見了」。

川普表示，澤倫斯基在烏克蘭民調非常低，不願舉行選舉，唯一擅長就是操弄拜登。

川普十八日稱澤倫斯基支持度只剩四％，澤倫斯基反擊，指基輔國際社會學學院最新民調顯示，他在二月的支持率為五十七％，較去年十二月上升五個百分點。

澤倫斯基任期已在去年五月屆滿，因烏克蘭憲法禁止在戰爭戒嚴期間舉行選舉，讓他續任至今。

川普十九日稱澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」，要他快點採取行動，否則他的國家將不復存在。川普說，美國正成功與俄國討論如何結束俄烏戰爭，這只有川普和川普政府做得到，歐洲無法帶來和平，而澤倫斯基可能還想要留住這個「發橫財」的方式。

川普說，他熱愛烏克蘭，但澤倫斯基做得很糟糕，烏克蘭現在是破碎的，上百萬人不必要的犧牲，而這樣的情況還在持續下去。

美國副總統范斯十九日則警告澤倫斯基，公開抨擊川普只會適得其反，「所有認識總統的人都會告訴你，這是與本屆政府打交道的糟糕方式。我們熱愛烏克蘭人民，欽佩烏克蘭戰士，但我們認為這場戰爭需要迅速結束。這是美國總統的政策，並非基於俄羅斯的假消息」。

英國首相施凱爾聲援澤倫斯基，稱他是民選領袖，德國總理蕭茲也批評川普的說法「錯誤且危險」。