美俄走近 歐驚慌再開緊急峰會

華爾街日報報導，美俄在沙烏地阿拉伯會談俄烏停火未邀歐洲國家參加，歐洲對於美國總統川普倒向俄羅斯並批評烏克蘭挑起戰端，顯得不知所措。

法國總統府辦公室指出，法國總統馬克宏十九日會見羅馬尼亞臨時總統，屆時兩人將共同主持視訊會議，邀集十七日沒有參加巴黎非正式緊急會議的歐洲國家領袖，共商如何因應俄烏戰爭最新情勢及美國政策轉變。

白宮國家安全顧問沃茲十九日說，馬克宏和英國首相施凱爾下周都將訪華府。沃茲表示，對於俄烏戰爭達成和平協議感到樂觀。他表示，剛剛與法國、英國、德國等歐洲國家領袖通話，歐洲國家均願意挺身而出，為烏克蘭提供安全擔保。

他說：「我們歡迎歐洲，我們已經向歐洲呼籲多年，希望他們挺身而出，不要只顧自己的防禦，也要為防禦烏克蘭做出貢獻。」

法國日前提議在未來烏克蘭停火線的後方而非停火線上，駐紮「保證部隊」，以防俄烏達成和平協議後俄羅斯再次動武，但遭德國、義大利、波蘭和西班牙拒絕。如今英國和法國似乎正在領頭創建這支部隊，細節也曝光。

衛報報導，西方官員指出，該計畫涉及不到三萬兵力，可能集中在空中和海上防禦。地面部隊的人數將保持在最低限度，且不會部署在烏克蘭東部前線附近。

目前尚不清楚烏克蘭是否會支持這個做法。烏克蘭總統澤倫斯基呼籲建立一支美軍參與且人數介於十萬至十五萬人的兵力，但美國防長赫塞斯上周表示，不會派兵到烏克蘭。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫十八日結束美俄會談後也表示，在任何和平協議下，俄羅斯都不會同意北約成員國在烏克蘭部署維和部隊。