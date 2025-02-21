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烏克蘭人：川普背叛我們

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導

美國總統川普附和俄羅斯說法，指烏克蘭發動俄烏戰爭，這讓烏克蘭人傻眼並感覺遭背叛，稱不再相信美國。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科十九日表示，在沙烏地阿拉伯的美俄會談後，美國已放棄並讓出談判俄烏停戰協議的主導地位。

川普稱烏克蘭挑起戰端，令許多烏克蘭人感到震驚，認為這是公然背叛。基輔「戰爭烈士紀念碑」志工克利繆克說：「川普一直是俄羅斯總統普亭的朋友，我不相信他會突然成為我們的朋友，他只是在澤倫斯基總統背後追求自身利益。」

許多學者表示，烏克蘭人對川普政府的幻想逐漸破滅。多數烏克蘭人去年十二月表示，他們信任當時的川普，而今普遍出現失望與憤怒情緒，從街頭、政府機關到社群媒體皆然。

烏克蘭智庫「國家韌性與社會凝聚力平台」創辦人薩克揚表示，「許多人厭倦美國前總統拜登的優柔寡斷，希望川普能迫使俄國結束戰爭，這些人現在很失望」。

美聯社報導，澤倫斯基的顧問波多利雅科十九日表示，美國似乎將俄烏戰爭談判主導權讓給俄國。他說：「為什麼要將主導權交給一個侵略者、違反國際法且入侵烏克蘭的始作俑者，我們不理解這個策略。」

他表示，烏克蘭未獲邀出席沙國會談，會前未收到會議內容通知，會後也沒有收到會談結果簡報。

波多利雅科說：「美國政府倡議的『以實力實現和平』概念，在我看來很奇怪」，指美方在利雅德會談上表現軟弱。他說，對俄國而言，示弱求和是不可能的。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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