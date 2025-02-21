川普顛覆美立場 世界秩序洗牌

美國總統川普倒向俄國，稱烏克蘭總統澤倫斯基是獨裁者，還指烏克蘭挑起戰端。美媒分析，從疏遠盟友到向對手示好，川普上任一個月就翻轉數十年來的美國外交政策，讓各方驚覺新的世界秩序正在形成。

美俄雙方代表十八日排除烏克蘭於沙國雙邊會談，川普當天會後暗指烏克蘭挑起戰端，澤倫斯基回批川普「活在假訊息世界」；川普隨即痛罵澤倫斯基從美援撈油水，「是個未經選舉的獨裁者」。

華爾街日報直言，川普僅上任一個月就徹底改變華府外交政策走向，讓美國成為一個不太可靠的盟友。他還揚棄全球性承諾，表明要接管格陵蘭、巴拿馬運河、加薩，還要加拿大變成美國一州，從根本重塑美國與世界的關係。

川普這次對俄讓步、痛批澤倫斯基，還與歐洲保持距離，並拆解美國主要援外機構，而可能點燃貿易大戰的各項關稅，如同昭示美國所推動的全球化告終。

雖然沒人期望川普像歷任總統那樣處理全球事務，但幾乎沒人料到他會這麼快翻轉美國自一九四五年以來訂下的外交立場。多數外交政策專家同意，二戰結束以來由美國主導的聯盟體系也同時強化美國實力，美國比任何國家都更能承擔起全球自由貿易和確保穩定角色，冷戰時是對抗蘇聯，如今是對抗中國。

但川普的看法迥異其他歷任總統，他認為盟國都是在占美國的便宜，要盟國增加軍費投入別只想靠美軍及美國核武保護；川普的外交政策具更多交易色彩，也更看重對自身有無好處。

保守派智庫「傳統基金會」國家安全與對外政策副總裁柯茲說：「並非川普放棄二戰後的秩序，而是當前已處戰後秩序瓦解的年代，我們必須接受地緣政治格局丕變。」

美國副總統范斯在慕尼黑安全會議批評歐洲盟友限制言論自由傷害民主，卻沒討論俄烏戰爭。歐洲政府要求參加俄烏談判，美官員卻拒絕，只表示會考慮他們的意見。

曾在川普第一任期擔任白宮國安顧問的波頓說，川普其實沒有一套一貫的意識形態來瓦解全球秩序，他只是以個人看法行事，「但不幸的是，他就是總統」，波頓建議盟友「咬緊牙關」。