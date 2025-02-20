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美持續施壓！白宮國安顧問籲烏克蘭減少批評：迅速簽署礦產協議

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
白宮國家安全顧問沃茲18日在沙烏地阿拉伯利雅德接受訪問。法新社
白宮國家安全顧問沃茲18日在沙烏地阿拉伯利雅德接受訪問。法新社

路透報導，美國20日持續施壓烏克蘭，敦促烏國克制批評，迅速簽署由川普總統推動的礦產協議。

白宮國家安全顧問沃茲接受美國福斯新聞網（Fox News）訪問時說：「他們需要減緩批評，仔細考慮並簽署這份協議。」

沃茲表示，有鑑於美國為烏國所作的一切，烏國反對礦產協議和川普進行和平談判的方式，完全不可接受。

川普和澤倫斯基19日隔空互嗆。川普先批評澤倫斯基「不該開始烏俄戰爭」，澤倫斯基反稱川普「活在假訊息空間」，川普立刻回敬稱澤倫斯基是「稍有成就的喜劇演員」與「獨裁者」。

沃茲表示，美烏間的分歧並非不可調和，「川普總統也說過他有多愛烏克蘭人民」。

川普上周和俄國總統普亭通話後啟動談判，烏克蘭和歐洲領袖對於被排除在外感到不滿。

沃茲否認美國沒有與盟友和烏克蘭商量。他說：「外交上有個術語可以形容這種狀況，稱為穿梭外交。因為過去讓所有人同時坐到談判桌的作法行不通。因此，我們與一方接觸，也和另一方接觸，然後我們將在川普總統的指導和領導下，有個前進的進程。」

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 普亭 澤倫斯基 烏克蘭

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