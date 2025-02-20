睡覺闖大禍！批澤倫斯基「無理對待」美財長 川普欲重啟稀土協議

烏克蘭媒體引述CNN等美媒報導指出，美國總統川普19日表示，他打算「重啟」（resurrect）烏克蘭自然資源協議的談判，否則「事情不會讓澤倫斯基太高興」。

基輔獨立報與烏克蘭真理報報導，川普當晚在空軍一號上表示，「我想我會重啟這項協議，你曉得，我們將看看會發生什麼事，但我會重啟它，否則事情不會讓他（澤倫斯基）太高興。還有聽好，是時候舉行選舉了」，但沒有詳細說明，協議若未簽署對烏克蘭及澤倫斯基的後果。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前出訪基輔時，傳給澤倫斯基一份烏美自然資源協議草案。澤倫斯基表示，基輔尚未準備好簽署該文件，原因是沒有納入任何安全保障。川普受訪時則指責烏克蘭，在貝森特抵達基輔以撰寫備忘錄時，對他「相當無禮」。

川普宣稱貝森特搭火車幾個小時，是一趟危險的旅程，「我們正在談財政部長」，接著又說，「貝森特實際上去了那裡，被相當無禮地對待。因為，基本上，他們告訴他，不行，澤倫斯基正在睡覺，無法見他」，又說貝森特「去那裡是為了拿到一份簽署的文件，而當他到那裡時，卻空手而歸，他們沒有簽署這份文件」。

根據報導，川普再次暗示，給烏克蘭的美援去向不明，「我想要找到我們一直送給烏克蘭的錢，錢在哪？ 」

基輔獨立報指出，烏克蘭總統辦公室公開的照片清楚顯示，澤倫斯基在貝森特訪問基輔時會見了對方，並指川普最近發表了一些針對澤倫斯基和烏克蘭的虛假和誤導性言論，也沒有具體說明協議條款，以及烏克蘭如何能從中受益。