快訊

睡覺闖大禍！批澤倫斯基「無理對待」美財長 川普欲重啟稀土協議

又見行人地獄…高雄女走行穿線遭撞輾過不治 驚悚畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

今年有望停火？烏克蘭軍情局長稱「具備多要素」 烏國官員不買單

中央社／ 基輔20日綜合外電報導
烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫。圖／路透社
烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫。圖／路透社

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示，他認為烏克蘭與俄羅斯戰爭停火的要素大多已具備，雙方今年可能停火。

路透社報導，布達諾夫接受記者法圖拉耶夫（Eynulla Fatullayev）的訪問，訪談的內容在影音平台YouTube上播出。布達諾夫受訪時說：「我認為這將會發生。實現的要素目前大多已具備。」

布達諾夫並未進一步說明。烏克蘭官員大多駁斥俄烏停火的構想，甚至警告停火只會給俄羅斯更多時間重新武裝，為進一步的侵略行動做準備。

布達諾夫說：「停火將會持續多久？效果如何？這又是另一個問題。」

川普（Donald Trump）在競選期間誓言當選後將迅速讓俄烏戰爭結束，他重返白宮展開第2任期後，關於俄烏戰爭停火的討論更加激烈。

川普上週與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話後，關於烏克蘭的緊鑼密鼓外交斡旋已引發烏克蘭與其他歐洲國家的不安。

他們憂心美俄兩國領導人可能迅速達成一項協議，無視歐洲的安全利益，變相獎勵莫斯科的侵略行為，讓普亭得以在未來繼續威脅烏克蘭與其他國家。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 普亭 烏克蘭

延伸閱讀

盼坐俄烏終戰談判桌…馬克宏將訪白宮會川普 最快這時間點見面

【重磅快評】川普批烏克蘭挑戰端 台海戰端誰挑起？

法總統馬克宏發文標記川普 喊話俄烏和談3原則

挨川普批獨裁者後！澤倫斯基今會晤美國俄烏特使

相關新聞

睡覺闖大禍！批澤倫斯基「無理對待」美財長 川普欲重啟稀土協議

烏克蘭媒體引述CNN等美媒報導指出，美國總統川普19日表示，他打算「重啟」（resurrect）烏克蘭自然資源協議的談判...

今年有望停火？烏克蘭軍情局長稱「具備多要素」 烏國官員不買單

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示，他認為烏克蘭與俄羅斯戰爭停火的要素大多已...

隔空互嗆！澤倫斯基批「活在假訊息空間」 川普怒射「外交飛彈」反擊

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基長期緊張的關係19日宣告破裂，兩人隔空大打口水戰，川普先批澤倫斯基「不該開始烏俄戰爭」，...

美持續施壓！白宮國安顧問籲烏克蘭減少批評：迅速簽署礦產協議

路透報導，美國20日持續施壓烏克蘭，敦促烏國克制批評，迅速簽署由川普總統推動的礦產協議。

再添怒火？美財長上週訪烏克蘭 川普控澤倫斯基「無理」對待

美國總統川普今天表示，財政部長貝森特上週訪問基輔時遭到「無禮」對待，並指控烏克蘭總統澤倫斯基因「睡覺」而沒有和貝森特會面...

烏克蘭反攻占領庫斯克州土地 俄羅斯稱已奪回64%

一名俄羅斯軍方高階將領今天表示，自烏克蘭去年8月發動逆襲攻勢，占領俄國庫斯克州邊境部分疆土以來，俄軍現已收復其中64%領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。