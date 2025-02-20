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睡覺闖大禍！批澤倫斯基「無理對待」美財長 川普欲重啟稀土協議

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再添怒火？美財長上週訪烏克蘭 川普控澤倫斯基「無理」對待

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
美國財政部長貝森特與澤倫斯基（右）在烏克蘭首都基輔會面。圖／歐新社
美國財政部長貝森特與澤倫斯基（右）在烏克蘭首都基輔會面。圖／歐新社

美國總統川普今天表示，財政部長貝森特上週訪問基輔時遭到「無禮」對待，並指控烏克蘭總統澤倫斯基因「睡覺」而沒有和貝森特會面，且未與美方達成稀土礦產協議。

法新社報導，貝森特（Scott Bessent）上週與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在烏克蘭首都基輔會面，商討烏國以提供稀土交換華府安全支持一事。

川普（Donald Trump）在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上告訴記者：「貝森特確實去了那裡，卻遭到相當無禮的對待。」

川普指貝森特「搭火車旅行了好幾個小時，這是一趟危險的旅程」，並聲稱「澤倫斯基正在睡覺而無法和他（貝森特）會面」。

川普還說：「他（貝森特）去那裡簽署一份文件，當他到了那裡，卻空手而返。」

「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，烏克蘭總統府公布的照片清楚顯示澤倫斯基在貝森特來訪時接見他，並指川普近日對澤倫斯基和烏克蘭發表了一些錯誤及誤導陳述。

自烏克蘭遭俄羅斯入侵以來，川普一直批評美國向基輔提供軍援。他在本月表示，作為維持華府支持的條件，他希望達成從烏國獲取稀土的協議。

貝森特於本月12日被派至基輔討論這件事，成為首位訪問烏克蘭的川普內閣官員。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 澤倫斯基 烏克蘭

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