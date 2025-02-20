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烏克蘭反攻占領庫斯克州土地 俄羅斯稱已奪回64%

中央社／ 莫斯科20日綜合外電報導
一名俄羅斯軍方高階將領今天表示，自烏克蘭去年8月發動逆襲攻勢，占領俄國庫斯克州邊境部分疆土以來，俄軍現已收復其中64%領土。圖／路透社
一名俄羅斯軍方高階將領今天表示，自烏克蘭去年8月發動逆襲攻勢，占領俄國庫斯克州邊境部分疆土以來，俄軍現已收復其中64%領土。圖／路透社

一名俄羅斯軍方高階將領今天表示，自烏克蘭去年8月發動逆襲攻勢，占領俄國庫斯克州邊境部分疆土以來，俄軍現已收復其中64%領土。

法新社報導，俄羅斯軍方鮮少公布烏克蘭在庫斯克州（Kursk）所奪領土的面積數據，該州幅員近3萬平方公里。

俄軍第一副總參謀長魯茲柯伊（Sergei Rudskoy）告訴軍方官媒「紅星報」（Krasnaya Zvezda）：「有800多平方公里領土獲得解放，約為最初被占領疆土的64%。」

根據魯茲柯伊的說法，烏克蘭在庫斯克州仍控制400多平方公里土地。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）上週指出，烏軍在庫斯克州掌控約500平方公里土地。基輔當局將這些占領地區視為進行終戰談判的重要籌碼。

魯茲柯伊補充道，俄軍在烏克蘭的頓內茨克州（Donetsk）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）和赫松州（Kherson），已拿下「大約75%領土」；在烏東盧甘斯克州（Lugansk），烏方控制地區「不到1%」。

魯茲柯伊還說，自今年以來，俄羅斯已再拿下逾600平方公里的烏克蘭領土。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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