盼坐俄烏終戰談判桌…馬克宏將訪白宮會川普 最快這時間點見面

美國總統川普證實，法國總統馬克宏「很快，可能下週一」將訪華府，也是川普重掌白宮後兩人首次見面，預計俄烏終戰將會是會面重點。法媒指出，馬克宏正努力減速美俄列車，讓歐洲取得談判席。

川普（Donald Trump）稍早證實，在烏克蘭衝突解決存在分歧的背景下，馬克宏（Emmanuel Macron）即將訪問華府。被問及兩人會面的時間點，川普在總統專機上表示，「很快，可能下週一」，也就是24日。

目前法國總統府艾里賽宮（Elysee）尚未證實消息。

馬克宏與川普上次見面是在去年12月初，川普就職前。當時兩人與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）在巴黎進行3方會面。

美俄融冰，顛覆華府長年對俄政策，並貌似孤立歐洲。川普和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）正計劃會面，以推動雙邊關係的正常化。

同一時間，川普批評烏克蘭「根本不該讓戰爭發生」，也質疑澤倫斯基任期屆滿卻不改選的執政合法性。這場因俄烏戰爭的地緣變局預計將會成為川普與馬克宏在華府會談時的重點。

17日針對烏克蘭議題的歐洲緊急峰會後，馬克宏繼續與各國協商，對此交換意見。19日晚間，在與歐盟及北大西洋公約組織成員國結束視訊會議後，馬克宏在社群媒體上寫道，「我們希望烏克蘭的和平是長久且穩固的」，並強調法國與盟友在俄烏以及歐洲安全上的立場「清楚而團結」。

他表示，歐洲與川普有同樣的目標，盼終止即將屆滿3年的俄烏戰爭，並重申烏克蘭必須參與終戰談判。

費加洛報（Le Figaro）19日一篇分析指出，歐洲正在為自己延遲援助基輔而付出高昂代價，而馬克宏正試圖「讓美-俄列車減速」。歐洲與時間賽跑，如今大多數國家都選擇團結，共同面對普亭的威脅以及美國突如其來的轉身離去。

翻轉來的如此之快，俄國從過街老鼠成為美國珍貴夥伴，歐洲卻被晾在一邊。作為歐洲防禦長期的捍衛者，馬克宏持續與各方對話，承諾近日內將與所有27個歐盟成員國交換意見，努力展現與川普「雙邊主義」相反的多邊策略。

然而馬克宏以及歐洲的努力，是否會讓過去分裂的歐洲再次坐上談判桌，為烏克蘭帶來永久且可信賴的安全，又或者在川普看來只是一連串沒有實質效應的宣言？法媒認為，歐洲團結並加速強化防禦的決心將是關鍵。