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烏克蘭民團：重選總統澤倫斯基也會當選 川普言論讓烏國更團結

中央社／ 台北20日電
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

美俄就俄烏戰爭開啟對話，美國總統川普批評烏克蘭總統澤倫斯基是獨裁者、想撈美援油水。烏克蘭民團NAKO秘書長特瑞葛伯今天表示，川普接收到俄國假訊息的觀點，但川普的言論將會讓烏克蘭社會更加團結，保衛自己的國家。

為期兩天的哈利法克斯（Halifax）「台北論壇：連結民主與安全」今天登場，來自超過70國的政要、專家及學者齊聚，下午進行第一場主題座談「民主＝機會」，由美國公共電視網（PBS）外交與國防記者西夫林（Nick Schifrin）擔任主持人，加拿大前國防部長馬凱（Peter MacKay）、前英國國家科技顧問麥克斯威爾（Liam Maxwell），以及烏克蘭民團NAKO秘書長特瑞葛伯（Olena Tregub）與談。

針對川普（Donald Trump）近期對澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的批評，特瑞葛伯表示，無論川普說了什麼話，烏克蘭人都想生活在自由民主的國家，「澤倫斯基不是獨裁者」，民調顯示其支持率也超過50%。

特瑞葛伯指出，如果現在重新選舉，澤倫斯基也會當選總統，而川普不幸地接受到俄羅斯假訊息的觀點，川普近期對澤倫斯基的批評，將會使得烏克蘭更加團結，保衛自己的國家。

特瑞葛伯說，事實上，社會韌性是最為重要的一件事，面對大國的侵犯，小國內部必須團結起來對抗侵略，俄軍規模比烏軍大10倍，烏克蘭社會就是團結起來抵禦俄羅斯的侵略；對於台灣而言，總統賴清德現在成立「全社會防衛韌性委員會」，這是絕對正確的作法。

馬凱表示，雖然川普近期對烏克蘭發表了一些言論，但這不是北美地區人民的主流看法，民主陣營要有共同的信念，就是繼續支持烏克蘭，且是要以實際行動支持，更不能容許像台灣這樣的民主政體受到極權國家的軍事威脅。

馬凱強調，各國應該團結一致，提供烏克蘭、台灣等國必要的防衛能力，不論川普說了什麼，「我們要為民主而戰」，並相信美國最終將會做出正確的抉擇。

對於台灣可努力的方向，馬凱說明，除了跟美國交流外，台灣也需要強化與加拿大等民主國家的交流，以及貿易往來和軍事互動，近期加拿大派遣哈利法克斯級巡防艦「渥太華號」通過台灣海峽，就是代表加拿大政府想要保護台灣的民主。

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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