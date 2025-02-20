隔空互嗆！澤倫斯基批「活在假訊息空間」 川普怒射「外交飛彈」反擊

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基長期緊張的關係19日宣告破裂，兩人隔空大打口水戰，川普先批澤倫斯基「不該開始烏俄戰爭」，澤倫斯基反稱川普「活在假訊息空間」，川普立刻回敬稱澤倫斯基是「稍有成就的喜劇演員」與「獨裁者」。CNN報導，兩人的盟友都在看，這場口舌之爭是否將粉碎美國斡旋俄烏停戰的希望，或者可能有助推動停戰。

川普先前抨擊澤倫斯基是「沒有經過選舉的獨裁者」，說服美國花費3500億美元，介入一場永遠無法獲勝、根本沒必要開始的戰爭，還叫澤倫斯基「最好快點行動確保和平，否則連國家都保不住」。CNN指出，川普這些說法都鸚鵡學舌般模仿俄國諷刺意味十足的說帖。

不過，川普的發文絕非單一攻擊，多年來川普一直懷疑澤倫斯基，質疑澤倫斯基的決定，還曾施壓澤倫斯基調查當時的政敵、前總統拜登，此事在川普首度遭彈劾期間聞名於世。

報導稱，川普已開始將他對拜登和澤倫斯基的批評串在一起。川普19日晚間暗示，澤倫斯基在拜登政府期間靠著美援發了「橫財」，又說「如果前總統拜登政府再幹一年，就會爆發第三次世界大戰，但現在這種情況不會發生了」。

川普的幕僚最近一直密切關注澤倫斯基的公開聲明，特別是澤倫斯基批評美俄在沙烏地阿拉伯的會談排除烏克蘭，並且懷抱著越來越強烈的焦慮感。根據消息人士說法，他們的不滿逐漸升高，在澤倫斯基稱川普生活在「假訊息空間」後達到極點。

一位隨同川普旅行的官員表示，川普私下告訴與他一起在佛州的幕僚，他想要直接回應，導致Truth Social上那篇砲轟澤倫斯基是「沒有經過選舉的獨裁者」貼文。根據報導，川普在前往邁阿密自家高球俱樂部路上「發射了這枚外交飛彈」，並在沙國主權財富基金主辦的晚間投資會議上，當著數百名觀眾的面進一步闡述。

另一位白宮官員告訴CNN，「這是一個挫折，有一種強烈又正當的感覺，就是這場殘酷的戰爭必須停止，而且這條途徑正因澤倫斯基的公開聲明而消失」。