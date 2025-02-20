美媒：川普澤倫斯基罵戰 預示世界新秩序正成形

美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基罵戰升溫。美媒分析，從疏遠盟友到向對手示好，川普猶如翻轉數十年來的美國外交政策，讓各方驚覺新的世界秩序恐在慢慢形塑。

● 美烏領袖互批 用詞辛辣猶如反目

美俄雙方代表18日排除烏克蘭於沙國雙邊會談，川普當天會後稱烏克蘭「根本不該讓這場戰爭發生」，除暗示烏克蘭也須對戰爭負責外，也質疑澤倫斯基任期屆滿卻不改選的執政合法性。

澤倫斯基今天把媒體召進總統辦公室高分貝回應，指川普「活在假訊息世界，我希望川普團隊多認識真相」；川普隨即在社媒貼文辛辣再回擊，說澤倫斯基唯一擅長者就是耍拜登政府並想繼續從美援撈油水，「是個未經選舉的獨裁者」，還要澤倫斯基「最好快點行動，否則將失去你的國家」。

美國副總統范斯（JD Vance）今天稍晚接受英國「每日郵報」（Daily Mail）訪問時則警告澤倫斯基管好嘴巴，「透過在公共媒體上詆毀總統（川普）...任何了解總統的人都會告訴你，這是與本屆政府打交道的一種惡劣方式」。

在此之前，美國「國會山莊報」（The Hill）2月15日就刊出保守派政論者麥葛倫（John Mac Ghlionn）一篇名為「基輔瘋狂國王：何以澤倫斯基沒法結束戰爭」的投書，將澤倫斯基類比為海珊（SaddamHussein）、格達費（Muammar Gaddafi）等已故獨裁者，指他們都是國家走向末路時仍戀棧權力的領袖。

● 從信任到失望 基輔不滿盡現

紐約時報指出，去年12月還有很高比例的烏克蘭人信任即將上台的川普，然而時至2月18日，從烏東前線、基輔街頭乃至社媒平台，滿是烏克蘭人對川普的失望與憤怒。

烏克蘭智庫「國家韌性與社會凝聚力平台」（National Platform for Resilience and Social Cohesion）共同創辦人薩克揚（Oleh Saakyan）說：「很多人厭倦拜登的優柔寡斷而寄望川普能施壓俄國結束戰爭，現在這些人都大失所望。」

華盛頓郵報則認為，這回基輔發作前，澤倫斯基政府已耗費數月在川普勝選後苦心經營與對方關係，如今看似盡付流水。

與澤倫斯基政府關係密切的政治分析師畢利斯可夫（Mykola Bielieskov）說：「對於川普，我們確實嘗試過某種形式的接觸策略，盼能影響他，如今看這種策略有其侷限性，會與烏克蘭的核心利益扞格。隨烏克蘭在談判過程遭邊緣化，澤倫斯基只好選擇把話挑明而不再一味討好川普。」

● 專家：迎接地緣政治丕變到來

紐時指出，美國總統於幫助作戰中盟國期間對盟國領袖心生不滿，在歷史上時有所聞。遇刺身亡的甘迺迪（John F. Kennedy）當年就對南越總統吳廷琰很感冒，甘迺迪政府從而對吳廷琰遭政變袖手旁觀。

小布希與歐巴馬任內都不滿伊拉克總理馬里奇（Nuri Kamal al-Maliki）的反覆無常與缺乏建設性；早先拜登對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在以哈戰爭一些作為也很惱火，兩人關係一度很僵。

然而華爾街日報直言，川普僅上任4週就徹底改變華府外交政策走向，讓美國成為一個不太可靠的盟友並揚棄全球性的承諾，從根本重塑美國與世界的關係。除這次對俄讓步及對澤倫斯基的罵戰，川普這段期間與歐洲保持距離、拆解美國主要援外機構，而恐點燃貿易大戰的各項關稅，如同昭示本為美國所推動的全球化告終。

雖然沒人期望川普會像歷任總統般處理全球事務，但幾乎沒人料到他會如此快翻轉美國自1945年以來訂下的外交立場。多數外交政策專家同意，二戰結束以來由美國主導的聯盟體系也同時強化美國的實力，美國比任何國家都更能承擔起全球自由貿易和確保穩定的角色，冷戰時是對抗蘇聯，如今是對抗中國。

然則川普的看法迥異其他歷任總統：他認為盟國都是在揩美國的油，要盟國加大軍費投入而別只想躲在美軍及美國核武的保護傘下；川普的外交政策具更多交易色彩，也更看重對自身有無好處。

保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）國家安全與對外政策副總裁柯茲（Victoria Coates）說：「不是川普放棄二戰後的秩序，而是當前已處戰後秩序瓦解的年代，我們必須接受地緣政治格局丕變。」