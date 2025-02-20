美國烏克蘭總統撕破臉互轟！范斯警告：澤倫斯基1行為很糟

美國總統川普近日與烏克蘭總統澤倫斯基大打口水戰，川普批澤倫斯基「不該開始烏俄戰爭」，甚至說他「做得很爛」；對此澤倫斯基也反擊，指川普「活在假訊息堆裡」，雙方你來我往互不相讓。對此，副總統范斯19日接受每日郵報獨家採訪時警告，澤倫斯基不要攻擊川普，稱在公開場合說川普壞話只會適得其反。

報導指出，在川普推動盡快解決俄烏戰爭的關鍵時刻之際，美國與烏克蘭之間的關係似乎跌至谷底。

范斯表示，「澤倫斯基透過公開說總統（川普）壞話方式來改變總統的想法……所有認識總統的人都會告訴你，這是與本屆政府打交道的一大糟糕方式。」

范斯還說，澤倫斯基在如何與川普政府打交道這方面，一直得到不好的建議，稱「我們熱愛烏克蘭人民，我們欽佩烏克蘭戰士，但我們顯然認為這場戰爭需要迅速結束。」

他表示，「這是美國總統的政策，並非基於俄羅斯的假消息。這是基於這個事實：我認為，川普非常瞭解地緣政治，也有非常強烈的觀點，長久以來都擁有強烈的看法」。

川普近上周與俄羅斯總統普亭進行大約90分鐘通話，啟動新一輪和談行動，澤倫斯基則是公開表示不滿，稱烏克蘭被排除在美俄會談之外，不會接受任何烏克蘭不在場的和平協議。