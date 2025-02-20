美俄會談 陸學者：不排除將舉行領導人峰會可能性

美俄會談在2月18日於沙烏地阿拉伯舉行，這場會談是烏俄戰爭爆發以來，雙方層級最高的外交實質接觸。大陸學者周戎認為，這是非常重要的變化和標誌性事件，說明美俄關係有了改善的跡象，不排除很快將舉行領導人峰會的可能性。不過他也指出，美俄關係回暖，或將衝擊歐俄關係。

這場美俄會談歷時四個多小時，美方代表為美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）、白宮國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）和總統中東問題特使威特科夫，俄方代表則有俄羅斯外交部長拉夫羅夫和總統助理烏沙科夫。

會後，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄美一致同意將在近期構建烏克蘭問題調解進程；美國國務卿魯比歐則表示，雙方一致認為有必要恢復華盛頓和莫斯科大使館的人員配置，組建高級別工作組支持烏克蘭和平談判。

中國人民大學重陽金融研究院高級研究員周戎在接受俄通社採訪時表示，這次會談的意義更多體現在戰略層面，而非立刻解決具體問題，因解決問題需要一個過程，美俄兩國先釋放出積極信號，即準備修復外交關係和恢復使館正常外交活動。此次俄美高層會晤的重要成果之一是雙方同意重啟大使館的工作，不排除很快將舉行領導人峰會的可能性。

周戎指出，在拜登政府時期，雖然俄羅斯和美國相互都設有大使館，但大使的外交活動基本沒有，相當於俄駐美大使館和美駐俄大使館幾乎形同虛設。預計會晤後，兩國的外交機構將正式啟動工作，包括在對方國家的外交人員數量也有望恢復至常態。