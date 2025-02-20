英法傳擬組建3萬部隊赴烏 監偵反制俄方行動

英國和法國傳出正規劃籌組人數不超過3萬的地面部隊赴烏克蘭，以協助落實俄羅斯與烏克蘭之間可能的「停火」協議、嚇阻俄方再度發動攻擊，並在俄方出現破壞協議的舉措時，即刻採取行動反制，必要時展開戰鬥。

根據規劃，該部隊將著重運用西方在空中作戰的對俄優勢，在烏克蘭空域巡邏並動用軍機、無人機及衛星，執行情蒐、監控、偵察等任務。

此外，加強部署於波蘭、波羅的海3國等北大西洋公約組織（NATO）東翼國家的兵力，預計也可適當發揮作用。

不過，英法等國目前不考慮對烏東前線區域進行地面部署，以避免直接與俄軍衝突。

相關國家另擬在黑海部署艦艇，協助確保航道安全。

泰晤士報（The Times）、金融時報（FinancialTimes）等數家英國媒體今天援引數名西方官員說法報導，英法正草擬與其他國家共同派兵前往烏克蘭協助穩定局勢、落實俄烏「停火」協議的計畫，這將是英國首相施凱爾（Keir Starmer）下週赴華府與美國總統川普（Donald Trump）會談時，討論的議題之一。

報導指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）下週也將訪問華府。

據初步規劃，赴烏部隊將由英法主導，英法仍持續與不同國家討論可能作法。

不過，美國仍有必要提供後盾，特別是在空中行動領域，這包括美國部署在波蘭和羅馬尼亞的戰機與飛彈必須隨時作好準備，應對俄羅斯可能再現的侵略行為。

根據目前方案，英法等國合作組建赴烏的地面部隊總人數將少於3萬，初期將重點協助保護烏克蘭關鍵基礎設施，包括核能發電廠、港口。

儘管烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾表示，估計西方需要派遣至少10萬地面兵力，以嚇阻俄羅斯 ，報導指出，英法目前規劃以善用西方科技與空中行動優勢為重點，地面部隊則僅維持數萬人規模。

報導提到，英法目標包括重啟烏克蘭空域商用航道，以及確保攸關烏克蘭出口貿易收入的黑海航道安全。

西方評估，即使美國切斷軍援，烏克蘭現階段仍將有足夠軍備投入作戰數個月。

儘管川普稱美方自2022年2月俄烏戰爭全面爆發以來，總計軍援烏克蘭數千億美元，烏克蘭必須透過提供稀土及其他戰略資源償還，前總統拜登（JoeBiden）政府高階官員過去曾指出，美國對烏軍援資金約90%是用於美國境內生産軍備。