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川普恐逼澤倫斯基先簽簡版礦產協議 才肯再給軍援或促成和談

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普的政府可能尋求先與烏克蘭總統澤倫斯基達成一項簡版礦產協議。路透
美國總統川普的政府可能尋求先與烏克蘭總統澤倫斯基達成一項簡版礦產協議。路透

路透報導，在美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基之間的裂痕擴大之際，兩名知情人士周三表示，川普政府可能尋求先與基輔達成一項簡版礦產協議，例如，對於烏克蘭的龐大資源，美國能擁有多少，迅速簽署協定後才繼續談判詳細條款。

澤倫斯基上周拒絕了一項能讓美國獲得烏克蘭50%關鍵礦物的提議，包括石墨、鈾、鈦和鋰。

消息人士說，談成完整的交易內容需要時間，川普希望先與烏克蘭先簽協定，然後才可能提供基輔更多軍援，或再接再厲促成烏克蘭和俄羅斯之間的正式和談，結束這場長達三年的戰爭。

川普的烏克蘭特使凱洛格本周在基輔討論新協議。澤倫斯基表示，今（20）日將與凱洛格會面，「這次會晤以及與美國的整體合作具建設性意義，對我們來說是至關重要的事」。

被問到美國官員是否會繼續尋求達成協定，川普的一位顧問要求匿名後透露：「當然，我們必須讓這傢伙面對現實。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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