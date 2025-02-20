川普恐逼澤倫斯基先簽簡版礦產協議 才肯再給軍援或促成和談

路透報導，在美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基之間的裂痕擴大之際，兩名知情人士周三表示，川普政府可能尋求先與基輔達成一項簡版礦產協議，例如，對於烏克蘭的龐大資源，美國能擁有多少，迅速簽署協定後才繼續談判詳細條款。

澤倫斯基上周拒絕了一項能讓美國獲得烏克蘭50%關鍵礦物的提議，包括石墨、鈾、鈦和鋰。

消息人士說，談成完整的交易內容需要時間，川普希望先與烏克蘭先簽協定，然後才可能提供基輔更多軍援，或再接再厲促成烏克蘭和俄羅斯之間的正式和談，結束這場長達三年的戰爭。

川普的烏克蘭特使凱洛格本周在基輔討論新協議。澤倫斯基表示，今（20）日將與凱洛格會面，「這次會晤以及與美國的整體合作具建設性意義，對我們來說是至關重要的事」。

被問到美國官員是否會繼續尋求達成協定，川普的一位顧問要求匿名後透露：「當然，我們必須讓這傢伙面對現實。」