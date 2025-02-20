法總統馬克宏發文標記川普 喊話俄烏和談3原則

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聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
法國總統馬克宏19日於法國總統府艾里賽宮召開第二次歐洲緊急峰會，共商烏克蘭情勢和歐洲安全。法新社
法國總統馬克宏19日於法國總統府艾里賽宮召開第二次歐洲緊急峰會，共商烏克蘭情勢和歐洲安全。法新社

美國總統川普19日出席邁阿密活動，重複對烏克蘭總統澤倫斯基的批評，同一時間，法國總統馬克宏結束第二次歐洲緊急峰會後，在社群發文標記川普，喊話俄烏和平談判應包含3項原則，首先就是確保相關討論會納入且尊重烏克蘭，並承諾將在幾天至幾周內敲定歐洲安全開支和加強自我防衛的決定。

路透報導，馬克宏19日甫結束第二次歐洲緊急峰會，聯合歐盟、加拿大、冰島與挪威等盟友，共商烏克蘭情勢和歐洲安全，他隨後在社群X發文，重申期許在烏克蘭達成持久且堅實的和平。

馬克宏寫道：「我們站在烏克蘭一邊，並將承擔確保歐洲和平與安全的全部責任。這是法國的根本利益，我是其保證人。」

馬克宏特別標記川普，表示彼此擁有相同的目標，也就是「結束俄羅斯近3年來持續進行的侵略戰爭」。

馬克宏提出，目前為和平所做的努力應該遵循3項原則：烏克蘭必須被納入其中，且其權利必須受到尊重；和平必須長遠持久，且包含有力、可信的保障；必須考量歐洲的安全問題。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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