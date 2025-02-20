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川普嗆烏克蘭贏不了！再轟澤倫斯基「做得很爛」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（圖左）19日於邁阿密出席活動，重複針對烏克蘭總統澤倫斯基（圖右）的批評。法新社
美國總統川普（圖左）19日於邁阿密出席活動，重複針對烏克蘭總統澤倫斯基（圖右）的批評。法新社

美國總統川普19日在邁阿密一場活動重複批評烏克蘭總統澤倫斯基的言論，放話烏克蘭戰爭「贏不了」。

路透報導，川普19日出席沙烏地阿拉伯舉辦的FII優先峰會（FII PRIORITY Summit），重複先前在自家真實社群對澤倫斯基的批評，描述澤倫斯基是「成功的喜劇演員」，讓美國花費了3500億美元，且稱澤倫斯基將前總統拜登「玩弄於股掌之間」。

川普補充，烏克蘭戰爭「基本上無法取勝」，澤倫斯基做得「很爛」，他還說：「也許他（澤倫斯基）想讓這條財路繼續下去。」

衛報報導，川普宣稱澤倫斯基「原本想的話可以參加（美俄18日在沙烏地阿拉伯的會談）」。媒體指出事實是，澤倫斯基並未受邀。另外，他再度錯誤指稱澤倫斯基民調低落，而烏克蘭缺乏選舉，並且說：「希望我最大的功績將是作為一名統一者和和平締造者。」

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 澤倫斯基 烏克蘭

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