快訊

陳怡君涉詐助理費交保遭撤銷 士林地院今15：00重開羈押庭

奇幻文壇性醜聞：受害者如何「用故事對抗」惡龍？

表誠意！達美航空先提供翻覆事故航班乘客「每人99萬台幣」

聽新聞
0:00 / 0:00

英法擬定「保證部隊」協防烏克蘭計畫曝！僅3萬兵力 著重海空防禦

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
英國首相施凱爾和法國總統馬克宏。法新社
英國首相施凱爾和法國總統馬克宏。法新社

日前有消息指出，法國提議在未來烏克蘭停火線的後方而非停火線上，駐紮「保證部隊」，以防俄烏達成和平協議後，俄羅斯再次對烏克蘭發動攻擊，但遭到德國、義大利、波蘭和西班牙拒絕。如今英國和法國似乎正在領頭創建這支部隊，細節也隨之曝光。

衛報報導，西方官員指出，該計畫涉及不到3萬名士兵，且可能集中在空中和海上防禦。地面部隊人數將保持在最低限度，且不會部署在烏克蘭東部前線附近。

這支部隊的目標之一是確保烏克蘭領空安全開放商業航班飛行，並維護黑海海上貿易的安全，這對烏克蘭的食品和穀物出口至關重要。

在近3年的戰役中，烏克蘭的電力和其他公共設施屢次遭到俄羅斯轟炸，維護這些設施的完整性對於衝突結束後烏克蘭的復原也很重要。

目前尚不清楚烏克蘭是否會支持這支人數相對較少的部隊，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲建立一支涉及美軍且人數介於10萬至15萬人的兵力。但美國防長赫塞斯上周表示，不會派軍到烏克蘭。

報導指出，歐洲這項計畫的其一先決條件是美國承諾提供保障，一名官員表示，很可能是偏向空中兵力，且或以波蘭和羅馬尼亞為基地。

英國首相施凱爾下周將赴美與國總統川普會面，親自遊說他同意提供支持，確保歐洲的保證部隊未來不會受到俄羅斯的挑戰或威脅。法國總統馬克宏也將同行訪美。

然而，俄羅斯外交部長拉夫羅夫18日結束美俄會談後表示，在任何和平協議下，俄羅斯都不會同意讓北約成員國在烏克蘭部署維和部隊。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

普亭最快本月會晤川普！克宮稱美俄18日會談「和解的重要一步」

俄烏衝突停戰後 將派法軍戰鬥部隊赴烏克蘭？馬克宏公開表態

烏未獲邀停戰談判 俄羅斯不願北約駐軍

美俄談判今登場！俄外長態度硬：拒絕領土讓步或讓歐洲坐上談判桌

相關新聞

法總統馬克宏發文標記川普 喊話俄烏和談3原則

美國總統川普19日出席邁阿密活動，重複對烏克蘭總統澤倫斯基的批評，同一時間，法國總統馬克宏結束第二次歐洲緊急峰會後，在社...

態度180度大轉變 川普稱烏克蘭總統是「未經選舉的獨裁者」

美國總統川普19日稱烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）是沒有經過選舉的獨裁者。

挨川普批獨裁者後！澤倫斯基今會晤美國俄烏特使

衛報報導，烏克蘭總統澤倫斯基19日證實將在當地時間20日會晤美國俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg），期許能和美...

川普嗆烏克蘭贏不了！再轟澤倫斯基「做得很爛」

美國總統川普19日在邁阿密一場活動重複批評烏克蘭總統澤倫斯基的言論，放話烏克蘭戰爭「贏不了」。

英法擬定「保證部隊」協防烏克蘭計畫曝！僅3萬兵力 著重海空防禦

日前有消息指出，法國提議在未來烏克蘭停火線的後方而非停火線上，駐紮「保證部隊」，以防俄烏達成和平協議後，俄羅斯再次對烏克...

普亭讚揚俄美談判成果 聲稱烏克蘭不會被排除在外

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天讚揚俄美在沙烏地阿拉伯會談的成果，並且聲稱這場終戰談判不會將烏克蘭排除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。