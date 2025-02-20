英法擬定「保證部隊」協防烏克蘭計畫曝！僅3萬兵力 著重海空防禦

日前有消息指出，法國提議在未來烏克蘭停火線的後方而非停火線上，駐紮「保證部隊」，以防俄烏達成和平協議後，俄羅斯再次對烏克蘭發動攻擊，但遭到德國、義大利、波蘭和西班牙拒絕。如今英國和法國似乎正在領頭創建這支部隊，細節也隨之曝光。

衛報報導，西方官員指出，該計畫涉及不到3萬名士兵，且可能集中在空中和海上防禦。地面部隊人數將保持在最低限度，且不會部署在烏克蘭東部前線附近。

這支部隊的目標之一是確保烏克蘭領空安全開放商業航班飛行，並維護黑海海上貿易的安全，這對烏克蘭的食品和穀物出口至關重要。

在近3年的戰役中，烏克蘭的電力和其他公共設施屢次遭到俄羅斯轟炸，維護這些設施的完整性對於衝突結束後烏克蘭的復原也很重要。

目前尚不清楚烏克蘭是否會支持這支人數相對較少的部隊，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲建立一支涉及美軍且人數介於10萬至15萬人的兵力。但美國防長赫塞斯上周表示，不會派軍到烏克蘭。

報導指出，歐洲這項計畫的其一先決條件是美國承諾提供保障，一名官員表示，很可能是偏向空中兵力，且或以波蘭和羅馬尼亞為基地。

英國首相施凱爾下周將赴美與國總統川普會面，親自遊說他同意提供支持，確保歐洲的保證部隊未來不會受到俄羅斯的挑戰或威脅。法國總統馬克宏也將同行訪美。

然而，俄羅斯外交部長拉夫羅夫18日結束美俄會談後表示，在任何和平協議下，俄羅斯都不會同意讓北約成員國在烏克蘭部署維和部隊。