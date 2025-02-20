美俄外長談停戰 川普批烏挑起戰端

美國總統川普十八日說，美俄外長在沙烏地阿拉伯的會談非常順利，他對達成協議信心大增。對烏克蘭不滿未能與會，川普反指烏克蘭不該挑起戰端，「根本不該開始這場戰爭」，早就應該達成停火。

川普本月底前可能會普亭

川普表示本月底前可能會晤俄羅斯總統普亭。普亭十九日表示，他樂於和川普見面，但還需要一些準備工作。

對媒體提問美俄會談未納入烏克蘭，是否讓烏克蘭感到失望或背叛？川普在海湖莊園表示，「今天我聽到他們（烏克蘭）說，『哦，我們沒被邀請』，但你們已在那裡三年，早就該結束這一切」。川普還稱烏克蘭「根本不該開始這場戰爭。你們本來可達成協議」，暗示烏克蘭先挑起戰端。

川普說，「我本來可為烏克蘭達成協議，讓他們獲得幾乎所有土地、一切東西、幾乎所有土地，這樣就沒有人被殺害，沒有城市被摧毀，沒有穹頂建築被擊垮。但他們選擇不這麼做」。

美國國務卿魯比歐和俄國外長拉夫羅夫十八日各自率團在利雅德會談，雙方同意重新確立美俄外交使團運作、成立高階工作小組商討俄烏停戰，並討論戰後雙邊地緣政治利益，以及經濟合作等議題。但烏克蘭總統澤倫斯基批評該會談排除基輔。

另被問到美國是否會支持俄方迫使烏克蘭舉行總統改選，作為任何協議一環，川普說，烏克蘭想列席談判桌，「烏國人民不是也想發聲嗎？」他說，烏國很久未舉行選舉，美國等多個國家都提議改選，「這不關俄國的事」。

川普聲稱，澤倫斯基支持度只有百分之四。但據法新社引述基輔國際社會學研究所民調，俄烏開戰後信任澤倫斯基的烏國民眾比率從未低於五成。

川普說，「我認為我有能力終結這場戰爭。我可能在本月底前與普亭會面」。川普並指，若未來達成和平協議、歐洲國家想派遣維和部隊到烏國，他不會反對，如此一來美國就不用在烏國部署軍隊，美烏距離太遠。

法國提議在烏國駐紮部隊

英國、德國、荷蘭、丹麥等歐洲八國和歐盟及北約領袖十七日曾齊聚法國巴黎，共商烏克蘭情勢和歐洲安全。據悉法國提議未來在烏克蘭停火線後方駐紮部隊，但德、義大利、波蘭和西班牙表態拒絕。

克宮發言人佩斯科夫說，美俄在利雅德的會談主要聚焦雙邊關係，但也是朝向烏戰和解非常重要一步。另被問到普亭是否可能本月會晤川普，佩斯科夫稱「可能會也可能不會」。

澤倫斯基已延後十九日訪問沙國行程，將在基輔會見來訪的美國俄烏問題特使凱洛格。美聯社引述分析家說，訪沙喊卡意在不給予美俄利雅德會談事關烏國未來的正當性。

澤倫斯基指俄製造假訊息

澤倫斯基會見凱洛格前，對川普十八日的前述言論表示，希望「川普團隊更誠實」，還稱川普活在俄國製造的「假訊息空間」，認為美國幫助普亭打破多年來孤立。澤倫斯基也說，他日前拒絕的美烏稀土礦產協議草案未提及烏方要求的安全保證，還索要烏國一半礦產，他不能「出賣國家」。