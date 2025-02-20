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美俄會談 改變地緣政治格局

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美俄兩國高層代表團18日在沙烏地阿拉伯利雅德會談，象徵兩國關係破冰，也將俄烏戰爭停戰談判列入議程。美方代表左起：中東特使威科夫、國務卿魯比歐、國安顧問沃茲；俄方代表右起：外長拉夫羅夫、普亭外交顧問鄂夏柯夫。（美聯社）
美俄兩國高層代表團18日在沙烏地阿拉伯利雅德會談，象徵兩國關係破冰，也將俄烏戰爭停戰談判列入議程。美方代表左起：中東特使威科夫、國務卿魯比歐、國安顧問沃茲；俄方代表右起：外長拉夫羅夫、普亭外交顧問鄂夏柯夫。（美聯社）

美俄談判代表十八日撇開烏克蘭和歐洲，就俄烏戰爭初步會談，顯示美國政策出現劇變。美國總統川普急於結束戰爭，外界擔心他與俄國總統普亭達成削弱烏克蘭與歐洲安全的和平協議，改變地緣政治格局。

美國前總統歐巴馬政府的外交政策顧問布魯恩指出：「真正令人擔心的是，川普在短短幾天內把俄羅斯從過街老鼠變成珍貴夥伴。這會付出代價。」

這場在沙烏地阿拉伯的會談，是美俄高層首度就俄烏戰爭面對面會商。雙方同意為未來會談組成談判團隊，並致力恢復雙方外交使團正常運作，反映出美俄長期凍結的關係開始融冰。

然而，烏克蘭被排除在會談外，與美國前總統拜登政府和北約組織過去強調的「沒有烏克蘭，就不能談烏克蘭問題」原則大相逕庭。烏克蘭表示，不會接受任何未經基輔同意而強加的協議。

歐洲缺席也讓美國盟友焦慮，擔心川普可能做出過多讓步，換取俄方給的蠅頭小利。

耶魯大學教授、俄羅斯專家史奈德在社群媒體寫道：「美方團隊幾乎沒有高階國際談判經驗、沒有烏克蘭和俄羅斯相關區域專業知識，也沒有相關外語學養，俄羅斯人情況就不是這樣。」

華府智庫史汀生研究中心資深研究員艾希佛德表示：「烏克蘭未能參與會談當然不理想，不過我認為他們未來會加入。」

艾希佛德說，川普政府可能是對的，讓許多歐洲夥伴加入會談，可能因意見太多而更難取得進展。

美國眾議院烏克蘭核心小組民主黨籍共同主席歐清傑表示，俄羅斯已贏得第一回合，「克里姆林宮什麼也沒放棄就達成雙邊關係正常化，而且排除烏克蘭和北約」。

三名西方情報官員告訴路透，他們沒有看到普亭已改變目標的任何新跡證，普亭想要掌控俄軍已占領的所有領土，長期目標則是擴大對歐洲的影響力。

俄烏戰爭 俄羅斯 北約 川普 烏克蘭 美國

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