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俄外長嗆聲 拒北約國駐烏維和

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
俄羅斯外交部長拉夫羅夫18日結束於沙烏地阿拉伯的美俄會談後出席記者會。路透
俄羅斯外交部長拉夫羅夫18日結束於沙烏地阿拉伯的美俄會談後出席記者會。路透

歐洲八國、歐盟及北約領袖十七日舉行緊急峰會，討論派兵烏克蘭協助戰後維和，但各國意見分歧。法國總統馬克宏計畫十九日二度召開緊急峰會，擴大邀請加拿大和上次未與會的歐洲國家。然而，俄羅斯外交部長拉夫羅夫十八日結束美俄會談後表示，在任何和平協議下，俄羅斯都不會同意讓北約成員國在烏克蘭部署維和部隊。

路透報導，兩名消息人士透露，法國已擴大邀請挪威、加拿大、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞、捷克、希臘、芬蘭、羅馬尼亞、瑞典與比利時參加會議。三名外交官員表示，屆時將採取實體結合視訊方式舉行。

在十七日的峰會中，與會國家認同歐洲強化自我防衛，但在派兵烏克蘭問題上出現不同意見。會中，法國提議在未來烏克蘭停火線的後方而非停火線上，駐紮「保證部隊」；不過，德國、義大利、波蘭和西班牙拒絕。部分歐洲國家則不滿未受邀。英國廣播公司報導，美俄十八日會談結束後，拉夫羅夫表態俄羅斯拒絕北約成員國在烏克蘭派駐維和部隊，他表示：「任何以其他旗幟出現的武裝部隊，都不會改變任何事情，這當然是完全不可接受的。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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