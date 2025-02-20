美俄會談未受邀 澤倫斯基打探二手消息

美國與 俄羅斯 官員十八日在沙烏地阿拉伯首都利雅德討論 烏克蘭 的未來，烏克蘭未受邀與會，烏克蘭總統 澤倫斯基 只能四處打聽攸關國家生存的二手消息。

知情人士指出，澤倫斯基已推遲原定訪問沙烏地阿拉伯行程，目的是不想讓在沙國舉辦的美俄會談取得「正當性」。

路透報導，澤倫斯基十八日稍早在土耳其表示，他本排定十九日訪問沙烏地，現延後到三月十日，原因是不想有「任何巧合」。

澤倫斯基在安卡拉表示，烏克蘭不樂見任何國家背著烏國做出決定，沒有烏國參與，任何有關結束俄烏戰爭的決定都不算數。

紐約時報報導，澤倫斯基指出，烏克蘭只由媒體得知美俄會談的打算，他本來想在利雅德會後與美方官員見面，但「我不曉得誰會留下，誰會離開，或者誰打算去哪兒。老實說，我不在乎。我可不想有什麼巧合，正因如此，我不去沙烏地阿拉伯了」。

彭博社報導，澤倫斯基原本將前往利雅德，希望能從沙國王儲穆罕默德口中聽到關於美俄會談的消息。

澤倫斯基淪落到必須詢問中間人，才能得知影響其國家生存的會談消息，這凸顯自上周川普與普亭通話以來，美國外交政策出現劇烈轉變。

澤倫斯基認為，在與俄羅斯談判之前，美國、烏克蘭與歐洲應該達成一致立場。在與法國總統馬克宏通話後，澤倫斯基說他們「有共同的願景」，認為有必要確保為烏克蘭提供強有力的安全保障。他說，其他事情，例如脆弱的停火，將是「俄羅斯對烏克蘭或其他歐洲國家發起新戰爭的前奏」。