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美俄會談未受邀 澤倫斯基打探二手消息

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基（左）推遲訪問沙烏地阿拉伯，十八日抵土耳其訪問，與土國總統厄多安（右）會談。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基（左）推遲訪問沙烏地阿拉伯，十八日抵土耳其訪問，與土國總統厄多安（右）會談。（美聯社）

美國與俄羅斯官員十八日在沙烏地阿拉伯首都利雅德討論烏克蘭的未來，烏克蘭未受邀與會，烏克蘭總統澤倫斯基只能四處打聽攸關國家生存的二手消息。

知情人士指出，澤倫斯基已推遲原定訪問沙烏地阿拉伯行程，目的是不想讓在沙國舉辦的美俄會談取得「正當性」。

路透報導，澤倫斯基十八日稍早在土耳其表示，他本排定十九日訪問沙烏地，現延後到三月十日，原因是不想有「任何巧合」。

澤倫斯基在安卡拉表示，烏克蘭不樂見任何國家背著烏國做出決定，沒有烏國參與，任何有關結束俄烏戰爭的決定都不算數。

紐約時報報導，澤倫斯基指出，烏克蘭只由媒體得知美俄會談的打算，他本來想在利雅德會後與美方官員見面，但「我不曉得誰會留下，誰會離開，或者誰打算去哪兒。老實說，我不在乎。我可不想有什麼巧合，正因如此，我不去沙烏地阿拉伯了」。

彭博社報導，澤倫斯基原本將前往利雅德，希望能從沙國王儲穆罕默德口中聽到關於美俄會談的消息。

澤倫斯基淪落到必須詢問中間人，才能得知影響其國家生存的會談消息，這凸顯自上周川普與普亭通話以來，美國外交政策出現劇烈轉變。

澤倫斯基認為，在與俄羅斯談判之前，美國、烏克蘭與歐洲應該達成一致立場。在與法國總統馬克宏通話後，澤倫斯基說他們「有共同的願景」，認為有必要確保為烏克蘭提供強有力的安全保障。他說，其他事情，例如脆弱的停火，將是「俄羅斯對烏克蘭或其他歐洲國家發起新戰爭的前奏」。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 澤倫斯基 烏克蘭

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