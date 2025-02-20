福斯新聞：美提3階計畫 要烏國先大選

美國福斯新聞十八日報導，美國正拋出一項三階段俄烏和平計畫設想，即停火、改選烏克蘭總統、最後簽署和平協議。俄國向來堅持烏國同意辦理大選前，不會簽和平協議。基輔則說，普亭的算盤是親俄的傀儡候選人可能當選並同意對俄讓步。

多名外交消息人士向福斯新聞說，美俄雙方都將烏國大選，視為順利推動俄烏和解進程的一項關鍵條件。但俄媒莫斯科時報報導，俄國外長拉夫羅夫十八日在沙烏地阿拉伯會晤美國國務卿魯比歐率領的美方官員後，聲稱對前述三階段計畫相關消息不知情。

俄國屢次質疑澤倫斯基作為總統的正當性。澤倫斯基的五年任期原應去年五月屆滿，但烏國憲法禁止戒嚴期間舉辦大選。幾名澤倫斯基幕僚已說，解嚴半年後才會改選。

基輔國際社會學研究所去年十二月民調顯示，澤倫斯基支持度從近三年前開戰初期的九成，下滑到約五成。俄國出生的美國情報專家柯富勒指稱，若烏國辦理大選，澤倫斯基不太可能勝選，畢竟其人氣去年底銳減，人民因戰事筋疲力竭，不少人意識到烏軍無法戰勝；俄國則幾乎肯定從事隱密行動影響選舉，以利親俄候選人勝出。

華府智庫大西洋理事會歐亞中心學者達尼里說，烏克蘭若在俄烏達成永久和平協議前改選，唯一得利就是普亭，這提供克里姆林宮動搖局勢穩定的機會。

澤倫斯基主要大選對手預料是現任烏國駐英大使、四星將領扎盧茲尼。扎盧茲尼曾任烏軍總司令，他在二○二三年十一月英國經濟學人刊出的訪談稱，俄烏前線陷入僵局；澤倫斯基在翌年的重大人事改組將他開除，但此舉在烏國政壇支持度低落。

專精烏國民意的美國喬治華盛頓大學教授赫爾說，目前只有扎盧茲尼這類人物能在民調匹敵澤倫斯基，他們在烏國具備公認的愛國資歷，親俄勢力不太有立足之地。達尼里也認為，所有大選領先者都將是希望抗俄衛國的親西方、親歐洲人士。

赫爾預測，若簽署和平協議前舉行烏國大選，將提高澤倫斯基連任機會；許多人雖不認為他的戰爭作為盡善盡美，但烏國民眾仍有很強動力支持他作為抗俄象徵。基輔經濟學院公共政策教授戈姆扎則指，澤倫斯基的勝算視停火的確切條款而定；但今年不太可能停火，大選很可能最快也要到明年。