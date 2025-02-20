美俄協商烏克蘭終戰 三隱憂

美國和俄羅斯高層官員18日就烏克蘭戰爭展開首輪會談，由於烏克蘭並未受邀，也沒有跡象顯示俄國做出讓步，以發外界擔心美國總統川普為了重振美俄關係，急著想終結戰事，甚至暗稱烏克蘭是這場衝突的禍首，可能埋下三大隱憂：傷害烏國與歐洲的安全、引發盟國擔心美國承諾的可信度，從而改變地緣政治版圖。

美俄代表團在沙烏地阿拉伯結束四個多小時的協商後，承諾派遣高階團隊，以各方都能接受的永續方式盡速終結烏克蘭衝突。儘管美方會後公告隻字未提和平計畫，福斯新聞網報導，美俄提出三階段和平計畫，依序為停火、烏克蘭大選、簽署最終協議。基輔當局則說，普亭認為，若烏國舉行大選，會由親俄的「傀儡」候選人當選，可能會同意向俄國讓步。

川普18日表示，會談過後，他「更有信心」能談成協議，「或許」本月底前將與普亭會面。克里姆林宮也說，川普和普亭有望本月會面，但這場2021年來首見的峰會需要更多時間準備。

川普被問到他希望烏克蘭舉行大選的報導時說，烏克蘭多年未舉辦大選，基本上處於戒嚴，當地領袖的支持率只剩4%，整個國家被炸得粉碎。對於烏國總統澤倫斯基不滿未能與會，川普回應說，對他的反應感到失望，並暗指是烏國挑起這場戰爭，宣稱烏國可以靠達成協議來避免戰爭。

川普欲重啟美俄關係，會議上美方提及解除俄國制裁的可能性等，為進一步合作鋪路。儘管會談仍在初期階段，此種態度顯示，美方已放眼俄烏戰後，想強化美俄關係。大西洋理事會歐亞中心主管赫普斯特說，俄國會解讀為終止孤立，儘管俄國發動戰爭，美國仍接納他們。