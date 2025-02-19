稱「歐盟和基輔斷絕聯繫」 普亭：俄準備就烏克蘭戰爭恢復談判
俄羅斯總統普亭19日表示，俄羅斯已準備就烏克蘭戰爭恢復談判，達成決議是俄方優先事項。
天空新聞報導，在塔斯社引述的發言中，普亭稱美俄兩國高層官員在沙烏地阿拉伯舉行會談，目的是為了增加信任，還說美方代表團不帶偏見或判斷行事。
普亭表示，美國總統川普告訴他，烏克蘭將參加未來的會談。普亭說，他和川普上周曾通電話，他很樂意與川普會面，但會談仍必須進行準備。
俄羅斯官媒則報導，普亭在聖彼得堡告訴記者，已獲悉利雅德會談的結果，對會談給予積極評價。普亭還稱，莫斯科從沒關閉烏克蘭和平協商的大門，是歐盟和基輔斷絕了對俄的一切聯繫，「俄羅斯從沒放棄對烏克蘭的談判進程，從來沒有」。
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