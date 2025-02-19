美國俄烏問題特使抵基輔 將會澤倫斯基傾聽烏方意見
烏克蘭媒體報導，美國總統川普任命的俄烏問題特使凱洛格（KeithKellogg）今天抵達基輔，準備與烏克蘭官員及烏克蘭總統澤倫斯基會面，傾聽烏方意見。
法新社報導，根據烏克蘭國家公共電視廣播公司（Suspilne）播出的影像，凱洛格乘火車抵達基輔，美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）前往迎接。
路透社報導，凱洛格表示，「這將讓我們有機會進行有意義的實質對話」。他補充說，相關會談將延續週末在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）中的討論。
凱洛格告訴記者，「我們理解安全保障的必要性」，並表示此行任務之一就是「坐下來傾聽」烏方意見。
烏克蘭一再強調美國有必要提供安全保障，以嚇阻俄國不在達成和平協議後又發動侵略。
凱洛格表示，他將向川普及團隊其他成員轉達訪問的見聞，以「確保我們處理好這件事」。
就在凱洛格抵達數小時前，澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）發文表示，俄羅斯夜間襲擊南部敖德薩巿（Odesa），至少16萬居民沒有暖氣及電力可用。
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