遭川普酸支持率僅4個百分點 澤倫斯基喊冤假訊息「我支持度很高」

烏克蘭總統澤倫斯基19日舉行記者會表示，如果有人想要立刻取代他，那行不通，因為他的支持率很高。

BBC報導，澤倫斯基引用一項民調說，58%烏克蘭人對他作為領導人有信心，還指烏克蘭正遭遇來自俄羅斯的「大量假訊息」。

澤倫斯基指出，「我無意冒犯身為領導人的川普總統，他正活在這個假訊息空間裡」，並指烏方有「證據」，俄方正在散播澤倫斯基支持率只有4%的假訊息，「美國和俄羅斯正在討論這些數字」。

川普稍早在佛州海湖莊園舉行記者會時說，他「個人喜歡澤倫斯基」，但澤倫斯基支持率只有「4個百分點」。

對於澤倫斯基抱怨未獲邀參加美俄商談俄烏停戰，川普當時表示，「我今天聽到，『哦，我們沒被邀請。』嗯，你們已經在那裡三年了。你們應該在三年前結束它。你們根本不應該開始這場戰爭。你們本來可以達成協議」。