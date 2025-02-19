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澤倫斯基：俄無人機夜襲敖德薩 16萬人寒冬無法供暖

中央社／ 基輔／敖德薩19日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯夜間襲擊南部敖德薩巿，在氣溫攝氏零度以下的寒冬中造成至少16萬居民無暖氣可用。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發文說：「至少16萬敖德薩（Odesa）居民現在沒有暖氣及電力可用。13間學校、一間幼稚園和數間醫院也因而停電或無法供暖。」

路透社報導，俄羅斯對敖德薩連續發射無人機，打擊能源基礎設施。

這波無人機攻勢造成4人受傷，引發廣泛停電，導致約500棟公寓大樓供暖無以為繼。

黑海港口敖德薩目前氣溫約為攝氏零下6度。

烏克蘭軍方表示，俄羅斯夜間發射167架無人機攻擊敖德薩州和其他州。軍方指出，空軍部隊和移動無人機搜尋組一共擊落106架。

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