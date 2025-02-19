普亭最快本月會晤川普！克宮稱美俄18日會談「和解的重要一步」

俄烏停戰的方向恐對烏克蘭愈發不利。美國國務卿盧比歐與俄羅斯外交部拉夫洛夫18日於沙烏地進行會談，會中俄方強調不願意接受北約駐軍烏克蘭，美方則表示各方都需要妥協。烏克蘭總統澤倫斯基在談判完後不滿表示烏克蘭並未與會，但反遭美國總統川普批評，烏克蘭本可與俄羅斯妥協、早日結束戰爭的。

2025-02-19 14:30