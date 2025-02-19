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普亭最快本月會晤川普！克宮稱美俄18日會談「和解的重要一步」
路透引述俄媒報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫19日說，俄羅斯總統普亭最快可能在2月與美國總統川普見面，不過二人的面對面會晤將需要時間準備。
佩斯科夫並說，美俄官員18日在沙烏地阿拉伯利雅德舉行的會面，是達成俄烏戰爭和解的重要一步。
川普18日被問到本月是否可能和普亭見面，他已答稱「大概會」。英國衛報報導，二人會晤將使美國的歐洲盟友感到警覺。川普下周將會晤英國首相施凱爾，預計是川普重返白宮首次面對面會晤歐洲領袖。歐洲盟國希望「川施會」能早於川普會晤普亭。
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