蠅頭小利棄盟友？川普顛覆華府俄羅斯政策 掀地緣政治變局

美俄談判代表今天就俄烏戰爭初步會談後，華府政策出現劇變。美國總統川普急於結束戰爭，外界擔心他與俄羅斯總統普亭達成削弱基輔與歐洲安全的和平協議，改變地緣政治格局。

美國前總統歐巴馬政府時期外交政策顧問布魯恩（Brett Bruen）指出：「真正令人擔心的事實是，川普在短短幾天內把俄羅斯從過街老鼠變成珍貴夥伴。這是會付出代價的。」

這場在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的會談是美俄首度針對自從第二次世界大戰以來歐洲死傷最慘重的俄烏衝突進行會商。雙方同意為未來會談組成談判團隊，並致力恢復雙方外交使團的正常運作，反映出美俄長期凍結的關係開始融冰。

然而，烏克蘭被排除在今天的會談之外，與美國前總統拜登政府和北大西洋公約組織（NATO）一向強調的「沒有烏克蘭，就不能談烏克蘭問題」原則大相逕庭。烏克蘭也表示，不會接受任何未經基輔當局同意而強加的協議。

同時，歐洲缺席也讓美國盟友更加焦慮，擔心川普可能願意做出過多讓步，換取普亭（Vladimir Putin）給的蠅頭小利。

耶魯大學（Yale University）教授、俄羅斯問題專家史奈德（Timothy Snyder）在社群媒體X上寫道：「美方團隊幾乎沒有高階國際談判經驗、沒有烏克蘭和俄羅斯相關的區域專業知識，也沒有相關的外語學養…委婉地說，俄羅斯人情況就不是這樣。」

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）資深研究員艾希佛德（Emma Ashford）表示，川普政府目前限制談判規模可能有道理。

艾希佛德說：「烏克蘭未能參與會談當然不理想，不過我認為他們未來會加入。但（川普）政府可能是對的，讓許多歐洲夥伴加入會談，可能因意見太多而更難取得進展。」

不過民主黨籍聯邦眾議院烏克蘭核心小組（UkraineCaucus）共同主席歐清傑（Jake Auchincloss）表示，俄羅斯已經贏得第一回合。

他向路透社表示：「克里姆林宮什麼也沒放棄就達成雙邊關係正常化，而且在這層關係上排除烏克蘭和北約。」

3名西方情報官員告訴路透社，他們沒有看到普亭已改變目標的任何新跡證，強調他想要掌控俄軍已占領的所有領土，長期目標則是要擴大他對歐洲內部的影響力。

立陶宛國家安全部長喬尼斯基斯（Darius Jauniskis）告訴路透社：「普亭不會止步於烏克蘭。真心希望終結這場戰爭嗎？我不這麼認為。」