烏未獲邀停戰談判 俄羅斯不願北約駐軍

俄烏停戰的方向恐對烏克蘭愈發不利。美國國務卿盧比歐與俄羅斯外交部拉夫洛夫18日於沙烏地進行會談，會中俄方強調不願意接受北約駐軍烏克蘭，美方則表示各方都需要妥協。烏克蘭總統澤倫斯基在談判完後不滿表示烏克蘭並未與會，但反遭美國總統川普批評，烏克蘭本可與俄羅斯妥協、早日結束戰爭的。

對烏克蘭態度不佳

根據《英國廣播公司》報導，澤倫斯基曾抱怨沒能參加俄烏談判，川普卻對其態度反而感到失望，因為烏克蘭本可與俄羅斯達成協議卻不作到，似乎想甩鍋俄烏戰爭爆發的原因。他強調，若當初澤倫斯基就任就可以為烏克蘭籌畫停戰協議，衝突甚至不會爆發。

川普稱讚俄羅斯說，俄方看起來有想要解決問題，而他也有能力讓俄烏戰爭結束。美、俄外長18日於沙烏地會面，與會的還有美國中東特使威特柯夫、國安顧問沃爾茲，俄羅斯總統普丁的主要盟友尤沙柯夫、主權基金主席狄米崔夫。會後俄羅斯外長拉夫洛夫表示，不接受北約或其他武裝勢力駐軍在烏克蘭。

歐盟領袖意見分歧

《CNN》提到，會後雙方同意4點原則，包括建立美俄溝通管道、雙方互派更高層協商、思考戰後可如何在地緣政治與經濟上合作，還有此次談判代表將繼續與會後續協商等。

雙方都強調這場會談很有效，盧比歐認為，俄方是認真想要展開停戰談判，各方都需要有不設前提的適當妥協，這次的談判是雖困難但重要的一步。事前就被排除在外的歐盟領導人們則在巴黎開會，但對烏克蘭後續議題的意見仍不一致，英國首相施凱爾就希望英國駐軍烏克蘭。

但德國總理蕭茲、波蘭總理圖斯克與義大利總理梅諾尼都反對派遣軍隊駐紮烏克蘭。歐洲近來相當擔心俄烏談判被忽略，但盧比歐近日保證說，歐洲對俄羅斯仍有制裁計畫，會在適當的時機點讓歐洲加入。

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