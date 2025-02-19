快訊

北斗天后宮天公爐被埋「硃砂骨骸」 化驗結果出爐：是人骨

和平的假象？歷史學家憂慮：美俄聯手出賣烏克蘭

遭週刊爆料小三成群 林青穀喊「詐團勒索」：我不屈服才被亂扯

美俄會談烏克蘭未受邀 澤倫斯基探聽二手消息

中央社／ 利雅德18日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

美國與俄羅斯官員今天在沙烏地阿拉伯首都利雅德召開會議討論烏克蘭的未來，烏克蘭未受邀與會，烏克蘭總統澤倫斯基只能四處奔波打聽攸關國家生存的二手消息。

彭博（Bloomberg News）報導，在土耳其尋求國際支持的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）明天將前往利雅德，希望能從沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed Bin Salman）那聽到關於美俄會談的消息。

澤倫斯基說：「我將問他對此了解多少。只是好奇。」

經過約4小時的會議後，美俄同意舉行更多會談，但尚未敲定美國總統川普與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）之間的高峰會日期。

澤倫斯基淪落到必須詢問中間人，才能得知可能影響其國家生存的會談消息，這凸顯自上週川普與普亭通話以來，美國外交政策出現了劇烈轉變。

澤倫斯基認為，在與俄羅斯談判之前，美國、烏克蘭與歐洲應該達成一致立場。在與試圖讓歐洲坐上談判桌的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話後，澤倫斯基說他們「有共同的願景」，認為有必要確保為烏克蘭提供強有力的安全保障。

他說，其他事情，例如脆弱的停火，將是「俄羅斯對烏克蘭或其他歐洲國家發起新戰爭的前奏」。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，川普今天表示，烏克蘭應為俄羅斯3年前全面入侵負責，認為基輔當局本可達成協議以避免衝突。

川普提到烏克蘭時連帶批評澤倫斯基，他說：「你根本就不應該先挑起。」

川普在美國佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）向媒體表示：「我認為我有權力結束這場戰爭，我認為事情進行得很順利。但今天我聽到有人說『喔，我們沒有被邀請』。哎，你們那樣3年了。你們根本就不應該先挑起。你們本可達成協議。」

川普接著說：「我本來可為烏克蘭達成協議，讓他們獲得幾乎所有土地、一切東西、幾乎所有土地，這樣就沒有人被殺害，沒有城市被摧毀，沒有穹頂建築被擊垮。但他們選擇不這麼做。」

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 烏克蘭

延伸閱讀

貫徹川普外交意志 國務院援外辦公室主任接手USAID

美俄結束停戰會談！川普控「烏克蘭先對俄羅斯開戰」 狠酸澤倫斯基

澤倫斯基訪問沙烏地延至3月10日 批美俄會談未邀烏克蘭

美俄關係破冰 澤倫斯基會艾爾段鞏固支持

相關新聞

美俄會談的和平假象？烏克蘭恐淪為「籌碼」

「這是邁向和平的第一步，還是隱藏危機的假象？」美俄會談在2月18日於沙烏地阿拉伯舉行，美國代表是國務卿盧比奧、俄國則是外長拉夫羅夫出席。這場會談是烏俄戰爭爆發以來，雙方層級最高的外交實質接觸，也在會中達成未來重新恢復外交運作的初步協議。國際矚目的焦點，則是針對結束烏俄戰爭的談判內容，目前僅確立雙方將會「組建談判團隊」，但尚未有具體的條件或讓步。然而烏克蘭未獲邀約參加，也使得總統澤倫斯基表示不滿，「不接受沒有烏克蘭參加的任何協議」。

烏未獲邀停戰談判 俄羅斯不願北約駐軍

俄烏停戰的方向恐對烏克蘭愈發不利。美國國務卿盧比歐與俄羅斯外交部拉夫洛夫18日於沙烏地進行會談，會中俄方強調不願意接受北約駐軍烏克蘭，美方則表示各方都需要妥協。烏克蘭總統澤倫斯基在談判完後不滿表示烏克蘭並未與會，但反遭美國總統川普批評，烏克蘭本可與俄羅斯妥協、早日結束戰爭的。

克宮1理由表態 「烏克蘭有權入歐盟 進北約則免談」

克里姆林宮18日表示，決定是否加入歐盟是烏克蘭的主權，莫斯科不打算對基輔如何處理這個問題指手畫腳。

美俄會談烏克蘭未受邀 澤倫斯基探聽二手消息

美國與俄羅斯官員今天在沙烏地阿拉伯首都利雅德召開會議討論烏克蘭的未來，烏克蘭未受邀與會，烏克蘭總統澤倫斯基只能四處奔波打...

傳法國擴大歐洲峰會釀派兵烏克蘭 俄外長先打槍：拒絕北約國協防烏

歐洲八國、歐盟及北約領袖17日舉行緊急峰會，共商烏克蘭情勢和歐洲安全，傳出醞釀派兵烏克蘭協助戰後維和但意見分歧。法國總統...

美情報：普亭無意停戰 談判是為拖時間達成1目的

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，根據四名西方情報官員和兩名美國國會官員，來自美國和親近盟友的情報顯示，俄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。