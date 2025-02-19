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美俄結束停戰會談！川普控「烏克蘭先對俄羅斯開戰」 狠酸澤倫斯基

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美俄18日在沙國就俄烏停戰會談。會後川普（左一）聲稱是烏克蘭先向俄羅斯開戰。中間為烏克蘭總統澤倫斯基，右一為俄羅斯總統普亭。法新社
美俄18日在沙國就俄烏停戰會談。會後川普（左一）聲稱是烏克蘭先向俄羅斯開戰。中間為烏克蘭總統澤倫斯基，右一為俄羅斯總統普亭。法新社

美國國務卿魯比歐與俄羅斯外交部長拉夫羅夫18日率代表團於沙烏地阿拉伯就俄烏停戰舉行會談，未受邀的烏克蘭總統澤倫斯基同日表示抨擊，而美國總統川普則在會後重複表達克里姆林宮的戰爭觀點，甚至聲稱是烏克蘭先向俄羅斯開戰。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普18日在佛州海湖莊園表示：「我認為我有能力結束這場戰爭，而且我覺得這場會談進展順利。但今天我聽到，『哦，我們沒被邀請。』嗯，你們已經在那裡三年了。你們應該在三年前結束它。你們根本不應該開始這場戰爭。你們本來可以達成協議。」

CNN說明，烏克蘭並未開啟這場戰爭，而是俄羅斯總統普亭在2022年2月入侵烏克蘭。

此外，川普聲稱他本來可以為烏克蘭談成協議，「那將給他們幾乎所有的土地……而且不會有人被殺害。」他說：「但是，他們選擇了不這麼做。」

川普補充說，他「個人喜歡澤倫斯基」，但是在沒有證據的情況下稱澤倫斯基的支持率只有「4個百分點」。

川普說：「他很好，但我不在乎個人關係，我在乎的是完成工作。現在的領導層讓一場本來根本不應該發生的戰爭繼續進行，即使沒有美國的參與。」

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 澤倫斯基 烏克蘭

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