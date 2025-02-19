美俄敏感會晤 為何由阿拉伯斡旋？

按照俄美之間的約定，美國國務卿盧比奧與俄羅斯外長拉夫羅夫周二（2月18日）在沙特首都舉行了會談，主題圍繞怎樣結束俄羅斯發起、持續了近三年的侵烏戰爭。此次會談是為美國總統川普與俄羅斯總統普亭之間舉行直接會晤進行鋪路。上周三（2月12日），川普在與普亭通話數小時後對媒體表示，「我們將在沙特阿拉伯會面。」之後，他與烏克蘭總統也進行了通話。

兩場會談 -- 先是兩國外長、然後是兩國總統的會晤，都將在沙特首都利雅得舉行，這對沙特王國領導層來說是一個重大勝利。通過此舉，沙特可以展示自己作為當前世界上最大國際衝突的調解者，從而在國際外交領域奠定了地位。

川普在第一個總統任期內就曾對沙特的外交舉措表示贊賞，沙特王儲本‧薩勒曼（MbS）是川普本次上任後第一個通話的外國領導人。在達沃斯世界經濟論壇上，川普通過視頻發表講話時稱沙特王儲為「了不起的人」。

強勢調解者

專家認為，川普宣布在本‧薩勒曼王儲陪同下與普亭會面，表明他認可沙特在全球政治和經濟舞台上舉足輕重的地位。倫敦政治學家穆罕默德‧卡瓦斯（Mohammed Qawas）指出，這一角色基於沙特政治和經濟上具有的實力，同時它與華盛頓和莫斯科都保持著良好的關係。「在中東地區，沙特阿拉伯在所有調解中都扮演著關鍵角色。該地區的所有談判都得通過利雅得。」

卡瓦斯表示，沙特王國在烏克蘭戰爭中已經多次進行調解。「與阿聯酋一樣，沙特在多次戰俘交換倡議中發揮了作用。」川普選擇沙特作為會晤地點，部分原因也是因為他希望與該國建立特殊關係。「這可能與沙特最近宣布拒絕川普提出的加沙計劃有關。可能雙方現在正在重新接近。川普希望沙特成為促成結束俄烏戰爭的國家。」

中立是一種優勢

俄烏戰爭期間，沙特一直保持中立。該國沒有加入西方對俄羅斯的批評和制裁，同時，沙特王國還與烏克蘭總統澤連斯基保持定期聯繫。此外，沙特宣布向烏克蘭提供價值4億美元（3.81億歐元）的人道主義援助。此外，該國的薩爾曼國王人道主義援助和救濟中心（KSRelief）同世界衛生組織（WHO）以及聯合國難民署（UNHCR）簽署了兩項合作協議，出資1000萬美元為在其鄰國的烏克蘭難民提供住所和醫療援助。

普亭曾在2023年強調了與沙特阿拉伯的關係，當時，他感謝薩勒曼王儲在冷戰以來美俄之間最大規模的戰俘交換中給予的幫助。卡瓦斯表示，沙特阿拉伯通過其中立立場贏得了當前的調解角色。沙特試圖扮演一個對各方都可接受的角色。「同時，沙特王國重視與歐洲的關係。它將確保其政策不會損害歐洲的安全利益。」

獨立的外交路線

沙特與美國和俄羅斯都保持著密切的經濟關係。這也是該國成為合適調解者的原因。卡瓦斯說，因為任何協議都需要財政支持，沙特可以提供這些資金。或者它可以聯繫那些能夠參與融資的國家。」澤連斯基首先要求安全保障，卡瓦斯說，「但同樣需要經濟和投資保障。」

卡瓦斯還指出，在與合作伙伴的交往中，沙特展示了獨立性，「這在2022年沙特領導層宣布降低石油產量時表現得尤為明顯。這可能導致美國油價上漲，因此利雅得和華盛頓之間出現了嚴重緊張」。當美國前總統拜登推動支持烏克蘭政策時，沙特則保持距離，表現出了外交政策的獨立性。最近，美國和沙特兩國在加沙戰爭問題上採取了不同的立場。卡瓦斯說，「所有這些都可能促使華盛頓努力與利雅得保持聯繫，以免在某種情況下完全失去聯繫。」

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