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歐洲緊急峰會 法提議在烏駐軍 德義波西拒絕

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

歐洲八國、歐盟及北約領袖十七日齊聚巴黎舉行緊急峰會，共商烏克蘭情勢和歐洲安全。一名了解峰會情況的官員透露，法國提議在未來烏克蘭停火線的後方而非停火線上，駐紮「保證部隊」；不過，德國、義大利、波蘭和西班牙表態拒絕。

金融時報報導，法國總統馬克宏主導召開會議前，曾和美國總統川普通話。而英國和瑞典則先後表達願在戰後出動維和部隊協防，英國首相施凱爾也證實下周將前往華府會川普，並在回國後與其他歐洲領導人進一步會談。

這場歐洲峰會僅有具軍事實力的國家參與，分別為英國，法國，德國，義大利，波蘭，西班牙和丹麥代表，以及北約秘書長、歐洲理事會主席等。

然而，德國總理蕭茲認為，鑒於目前俄烏戰爭仍在進行，討論部署軍隊「極不合適」且「言之過早」，更直言「有點被惹惱」，稱「這是在錯誤時間針對錯誤議題進行不全面的商議」。

知情人士透露，義大利總理梅洛尼對於派兵烏克蘭維和猶豫不決，稱這是各種選擇中「最複雜、最不可能見效」的作法。

西班牙在峰會前就持質疑態度，外交部長阿爾巴雷斯表示：「目前沒有考慮派遣部隊到烏克蘭。和平仍然遙不可及，這只有一個原因：（俄國總統）普亭。」

此外，儘管自烏克蘭戰爭爆發以來，波蘭增加國防開支並在歐洲安全問題採取強硬態度，但總理圖斯克表示，波蘭不準備派遣軍隊。

丹麥總理佛瑞德里克森持開放態度，稱「願討論任何不同選項」，比如派遣部隊。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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