會談結束俄烏戰／CNN：川普恐照單全收俄條件

美俄兩國官員十八日於沙烏地阿拉伯會談關於結束烏戰等事項，有線電視新聞網（CNN）分析指出，會談排除歐洲及烏克蘭參與，加上美國總統川普先前的發言、慕尼黑安全會議上美方透露的訊息，都讓人擔憂川普正遠離美國的傳統盟友轉向俄國總統普亭，不管普亭提出什麼協議他都可能接受。

報導指出，川普上周宣傳俄羅斯而非西方的外交政策立場，加劇外界擔憂。如川普似乎同情普亭入侵烏克蘭理由，還呼籲讓俄國重返七大工業國組織（G7）。俄國二○一四年因併吞克里米亞而被踢出該集團。

在十四、十五日的慕尼黑安全會議上，美國副總統范斯猛批歐洲民主，還在德國大選前幾天會見極右翼「另類選擇黨」領袖，震驚歐洲，清楚表明川普政府有意推動民粹主義運動。

川普政府發出的混雜訊息也讓人們懷疑，他將同意與普亭達成「承認其非法入侵的協議」，再強迫烏克蘭接受。美國防長赫塞斯上周曾說，烏克蘭想奪回所有失土以及加入北約「不切實際」，儘管大多數現實派都承認，烏克蘭無法收回失土，但川普仍因與普亭通話、失去籌碼而受批評。

分析家說，普亭樂見這一切，意味俄國國際孤立地位結束，還有機會談判協議、鞏固他的領土利益；川普引發的北約內部分裂，正是俄羅斯最重要的外交目標之一。

一些西方媒體痛批美國「背叛」烏克蘭。不過，專欄作家瑞格生在半島電視台發表評論指出，放棄一直是美國處理與烏克蘭關係的可能結果，川普也不是該負責的人。背叛烏克蘭的是那些允諾讓烏國加入北約的人，烏克蘭因此與俄羅斯作戰，並拒絕在一場贏不了的戰爭裡妥協。

過去三年，西方國家提供武器並制裁俄國，已達到能力上限，繼續這些昂貴的支持也不會改變戰局。更何況俄羅斯是核子強權，西方國家會節制其回應，不能無限期繼續支持烏克蘭的美國，遲早要削減軍援。