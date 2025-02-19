俄烏停戰美俄首會談 建磋商機制

美國國務卿魯比歐、俄羅斯外交部長拉夫羅夫十八日分別率領代表團在沙烏地阿拉伯會晤，雙方同意盡快指派代表洽談俄烏停戰，並改善雙邊關係。

這是美俄高層官員首次就俄烏停戰舉行會談，也是兩國近三年最廣泛談判，可望為美國總統川普和俄國總統普亭潛在會晤鋪路。會談地點為沙國首都利雅德迪里耶宮，白宮國安顧問沃茲及川普的中東特使威科夫也與會，俄方另有普亭的外交顧問鄂夏柯夫列席。開場時，沙國外長費瑟和國安顧問艾班坐在美俄代表中間一同合影。

美國國務院發言人布魯斯十八日會後發表聲明，美俄雙方同意建立磋商機制處理雙邊關係問題，採取必要措施讓美俄各自外交使團運作正常化。布魯斯說，一通電話和一場會議尚不足建立永久和平，「今天我們向前踏出重要一步」。

布魯斯並說，雙方同意各自任命高階團隊，開始商討盡快結束烏克蘭衝突路徑，其方法須為持久、永續且各方都可接受。雙方也同意為未來合作奠基，前述合作將事關美俄共同地緣政治利益，以及俄烏停戰後的經濟和投資機會。

這場會議只有美俄兩國參加。美國國務卿魯比歐會後說，「在這裡沒有人被排擠」，這些會談「對美國、對歐洲、對烏克蘭、對全世界而言，可能會出現一些非常正面的事情，但首先要從結束衝突開始」。關於對俄制裁，他說，歐洲也會在某個時候參加談判，為了讓衝突結束，「衝突中的每個人都必須同意並接受」，各方都必須讓步。

俄國外長拉夫羅夫說，雙方同意解除「外交使團障礙」，包括限制銀行轉帳至大使館。他說，雙方將盡快任命代表，開始烏克蘭問題的解決程序，並重啟在各個領域的合作。

俄國塔斯社報導，普亭外交顧問鄂夏柯夫稱這次四個半小時會談成功，雙方論及普亭和川普會晤條件，但二人會晤不太可能在下周登場，目前未有具體時日。

烏克蘭總統澤倫斯基十八日抨擊，這場會談討論烏克蘭，烏克蘭卻未參加。他先前說，烏國不會接受基輔未參與的談判結果。

克宮發言人佩斯科夫說，普亭說過他準備必要時與澤倫斯基談判，但也再度質疑澤倫斯基身為總統的正當性。烏克蘭原本應在去年春季舉行總統大選投票，但烏國憲法不允許在戰時改選總統。

佩斯科夫並說，俄國不會阻止烏克蘭加入歐盟，但重申反對烏國加入北約。