快訊

老公劉彥澧請辭 徐巧芯全綠貼文嗆蟾蜍：這才是責任政治

僅用時21天！「哪吒2」登頂全球影史動畫片票房榜首

美國務院：美俄同意指派團隊致力俄烏停戰 建立磋商機制

聽新聞
0:00 / 0:00

美國務院：美俄同意指派團隊致力俄烏停戰 建立磋商機制

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國國務卿魯比歐（左）、國安顧問沃茲（右）等美國官員18日在利雅德會晤俄國代表。法新社
美國國務卿魯比歐（左）、國安顧問沃茲（右）等美國官員18日在利雅德會晤俄國代表。法新社

美國和俄羅斯的代表團18日在沙烏地阿拉伯利雅德會晤。美國國務院發言人布魯斯18日聲明，美俄雙方已同意建立磋商機制來處理雙邊關係突出問題，以採取必要措施讓美俄各自外交使團運作正常化。

雙方也同意各自任命高階團隊，開始著手於盡快結束烏克蘭衝突的路徑，其方法須為持久、永續且各方都可接受。雙方並同意為未來合作鋪設基礎，前述合作將涉及美俄共同地緣政治利益，以及俄烏順利停戰後浮現的經濟和投資機會。

雙方也承諾保持參與，確保此進程以適時、富有成效方式推進。布魯斯並說，一通電話接一場會議，尚不足建立永久和平，「我們必須採取行動，今天我們向前踏出重要一步」。

俄國外長拉夫羅夫會後也說，雙方達成3點重要共識，包括盡快向對方國家指派大使，以解除外交使團的障礙，包括對大使館的銀行轉帳限制。

雙方也同意開始烏克蘭和解過程，美俄都將指派各自的代表。雙方也將創造重啟俄美完整合作的條件，並將擴大多項領域合作。拉夫羅夫說，這次會談很有用，俄美彼此傾聽。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

歐盟主席見川普俄烏特使 強調與美國共同促和

俄烏戰爭和談現曙光 戰後重建概念股有望受惠

聯俄制中？美強力調停俄烏停戰 陸外交部：亞太不應地緣對抗

美俄在沙國開始會晤 官員無視媒體提問「美國是否排擠烏克蘭」

相關新聞

美國務院：美俄同意指派團隊致力俄烏停戰 建立磋商機制

美國和俄羅斯的代表團18日在沙烏地阿拉伯利雅德會晤。美國國務院發言人布魯斯18日聲明，美俄雙方已同意建立磋商機制來處理雙...

美俄關係破冰 澤倫斯基會艾爾段鞏固支持

土耳其總統艾爾段今天在首都安卡拉會見烏克蘭總統澤倫斯基。美國、俄羅斯展開會談之際，基輔尋求鞏固支持

昔西方軍隊倉促撤離 澤倫斯基：不能讓烏克蘭成為阿富汗2.0

烏克蘭總統澤倫斯基在接受德國電視一台著名談話節目「Maischberger」採訪時警告西方國家，不要重蹈歷史覆轍。

解烏克蘭衝突美俄首場會談 決定任命團隊磋商終戰

美國國務院宣布，國務卿魯比歐、俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天在沙烏地阿拉伯首都利雅德就烏克蘭問題舉行首場會談後，兩人決定任命...

美俄在沙烏地阿拉伯會談超過4小時結束 俄方代表評「不壞」

美國與俄羅斯高層官員18日在沙烏地阿拉伯首都利雅德會晤，包括工作午餐在內，共持續4個多小時，俄方代表對進展發表了評論。

普亭幕僚：美俄在沙國會談落幕 川普、普亭下周恐無緣會晤

路透報導，俄羅斯總統普亭的外交顧問鄂夏柯夫18日說，美俄代表團當天稍早在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的會談成功並已結束，雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。