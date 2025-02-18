美國務院：美俄同意指派團隊致力俄烏停戰 建立磋商機制

美國和俄羅斯的代表團18日在沙烏地阿拉伯利雅德會晤。美國國務院發言人布魯斯18日聲明，美俄雙方已同意建立磋商機制來處理雙邊關係突出問題，以採取必要措施讓美俄各自外交使團運作正常化。

雙方也同意各自任命高階團隊，開始著手於盡快結束烏克蘭衝突的路徑，其方法須為持久、永續且各方都可接受。雙方並同意為未來合作鋪設基礎，前述合作將涉及美俄共同地緣政治利益，以及俄烏順利停戰後浮現的經濟和投資機會。

雙方也承諾保持參與，確保此進程以適時、富有成效方式推進。布魯斯並說，一通電話接一場會議，尚不足建立永久和平，「我們必須採取行動，今天我們向前踏出重要一步」。

俄國外長拉夫羅夫會後也說，雙方達成3點重要共識，包括盡快向對方國家指派大使，以解除外交使團的障礙，包括對大使館的銀行轉帳限制。

雙方也同意開始烏克蘭和解過程，美俄都將指派各自的代表。雙方也將創造重啟俄美完整合作的條件，並將擴大多項領域合作。拉夫羅夫說，這次會談很有用，俄美彼此傾聽。