昔西方軍隊倉促撤離 澤倫斯基：不能讓烏克蘭成為阿富汗2.0

烏克蘭總統澤倫斯基在接受德國電視一台著名談話節目「Maischberger」採訪時警告西方國家，不要重蹈歷史覆轍。

他在訪談中回顧了2021年西方軍隊從阿富汗倉促撤離的情景，從而反對在談判開始前就放棄關鍵要求的談判策略。

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針對美國政府有關烏克蘭不會加入北約的表態，澤倫斯基表示：「不能就這樣簡單地把這個問題從談判桌上拿走，事情不是這麼運作的。我認為沒人想看到阿富汗2.0的情況發生。」

西方從阿富汗撤軍的協議是在美國總統川普第一任期內談判達成的，並在2021年其繼任者拜登的領導下在很短的時間內得以實施。這導致西方軍隊混亂撤離，而塔利班則在短時間內攻佔首都喀布爾，奪取了政權。

澤倫斯基指出，當時對「人的生命缺乏尊重」最終導致了一場「悲劇」。「歷史已經證明，如果一個決定未經深思熟慮、撤離行動過於倉促，後果會是什麼。」

澤倫斯基堅決反對任何繞過烏克蘭達成的協議，他表示，「這樣做毫無意義」，因為「戰爭就在我們身邊，不幸的是，戰爭發生在我們的土地上。」

個人前景

在談到關於他個人在可能的談判中扮演的角色以及作為烏克蘭總統的角色，澤倫斯基表示，俄羅斯知道與他談判「不會輕鬆」。因此為什麼「俄羅斯想除掉我是可以理解的」。

但他強調，如果烏克蘭加入歐盟和北約，俄軍撤出，並獲得安全保障，那麼他的使命就完成了，「我就不再被需要」。但在此之前，澤倫斯基表示，他將繼續「捍衛自己的國家」。

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