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美俄在沙烏地阿拉伯會談超過4小時結束 俄方代表評「不壞」
美國與俄羅斯高層官員18日在沙烏地阿拉伯首都利雅德會晤，包括工作午餐在內，共持續4個多小時，俄方代表對進展發表了評論。
BBC即時報導，俄國主權財富基金執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）告訴俄羅斯國家電視台第一頻道，「一場非常積極、建設性的對話已開始，不像從未想過聽取俄羅斯立場的拜登政府，這是一次非常明確的努力，要開啟對話、了解俄羅斯立場與討論我們達成共識的事項」。
德米崔耶夫指出，「有很多要點，我們達成一致意見，我們必須更加了解彼此，我們現在對彼此的理解要好得多」。
俄羅斯總統普亭的外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）則表示，「不壞，不壞，很難說（俄羅斯和美國）是否正越來越接近，但這就是我們討論的內容。這次我們對想要觸及的所有問題非常嚴肅討論，我們已同意考慮彼此的利益，發展雙邊關係，因為莫斯科和華府都對此感興趣」。
烏沙科夫表示，他們同意「一個單獨的談判小組將在適當時機建立聯繫」。不過，烏沙可夫也表示，美國總統川普和普亭「不太可能」下周會晤。
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