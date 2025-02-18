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美俄在沙烏地阿拉伯會談超過4小時結束 俄方代表評「不壞」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯主權財富基金執行長德米崔耶夫18日在沙烏地阿拉伯利雅德的迪里耶宮舉行的美俄會議場邊接受媒體採訪。法新社
俄羅斯主權財富基金執行長德米崔耶夫18日在沙烏地阿拉伯利雅德的迪里耶宮舉行的美俄會議場邊接受媒體採訪。法新社

美國俄羅斯高層官員18日在沙烏地阿拉伯首都利雅德會晤，包括工作午餐在內，共持續4個多小時，俄方代表對進展發表了評論。

BBC即時報導，俄國主權財富基金執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）告訴俄羅斯國家電視台第一頻道，「一場非常積極、建設性的對話已開始，不像從未想過聽取俄羅斯立場的拜登政府，這是一次非常明確的努力，要開啟對話、了解俄羅斯立場與討論我們達成共識的事項」。

德米崔耶夫指出，「有很多要點，我們達成一致意見，我們必須更加了解彼此，我們現在對彼此的理解要好得多」。

俄羅斯總統普亭的外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）則表示，「不壞，不壞，很難說（俄羅斯和美國）是否正越來越接近，但這就是我們討論的內容。這次我們對想要觸及的所有問題非常嚴肅討論，我們已同意考慮彼此的利益，發展雙邊關係，因為莫斯科和華府都對此感興趣」。

烏沙科夫表示，他們同意「一個單獨的談判小組將在適當時機建立聯繫」。不過，烏沙可夫也表示，美國總統川普和普亭「不太可能」下周會晤。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 美國

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