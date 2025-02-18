普亭幕僚：美俄在沙國會談落幕 川普、普亭下周恐無緣會晤
路透報導，俄羅斯總統普亭的外交顧問鄂夏柯夫18日說，美俄代表團當天稍早在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的會談成功並已結束，雙方曾討論普亭和美國總統川普會晤的條件。
美俄這次會談4.5個小時，與會官員包括鄂夏柯夫和俄國外交部長拉夫羅夫，以及美國國務卿魯比歐、白宮國安顧問沃茲和川普的中東特使威科夫。
路透引述俄國國營媒體塔斯社（TASS）指出，鄂夏柯夫說，普亭和川普的會晤不太可能在下周登場，目前還未有二人會晤的具體時日。
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