快訊

請假打德州撲克 徐巧芯老公劉彥澧晚間突請辭…盧秀燕准了

性騷風波愈演愈烈！ 「反骨男孩」聲明與孫生解約

主席范德賴恩會見美國俄烏問題特使 強調歐盟角色關鍵

中央社／ 布魯塞爾18日綜合外電報導

歐盟執委會主席范德賴恩今天告訴美國俄烏問題特使凱洛格，歐洲盼與華府合作致力於烏克蘭的和平，並打算加強對基輔的軍援。

法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）會晤凱洛格（Keith Kellogg）後在X平台發文說：「在財務和軍事方面，歐洲提供的援助超過任何其他各方，並且我們將增加（援助）。我們盼與美國合作，致力於烏克蘭實現正義和持久的和平。」

據報導，由於美國與俄羅斯高層官員在沙烏地阿拉伯展開會談，以化解華府與莫斯科的緊張關係，歐洲正亟欲發聲不被漠視。

歐洲國家擔憂，川普可能同意一項協議，可使俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）宣稱勝利，並致使歐洲得面對更膽大妄為的俄羅斯。

一份聲明指出，范德賴恩會晤凱洛格時，「強調歐盟在確保烏克蘭財政穩定與國防安全方面的關鍵角色」。

根據這份聲明，范德賴恩表示，歐盟「總共投入1350億歐元（約新台幣4兆6220億元）－超過任何其他盟友，這當中包括軍事援助520億歐元，與美國援助的規模相當」。

俄烏戰爭 俄羅斯 歐盟 烏克蘭

延伸閱讀

美中東特使負責對俄談判！零外交經驗卻已見過普亭 烏特使反被排擠

美特使：不會對烏克蘭強加任何和平協議

彭博：川普拚復活節前達成俄烏停火 美官員坦言太趕

喬不攏？美發問卷逼歐洲表態保護烏克蘭後 川普特使：和談沒歐洲位置

相關新聞

俄克宮：烏克蘭有權入歐盟 普亭必要時願與澤倫斯基談判

法新社和路透報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫18日說，美俄官員當天在沙烏地阿拉伯會晤，可能讓美國總統川普和俄羅斯總統普亭的...

結束2大國關係「不正常時期」 美俄高層官員在沙烏地阿拉伯會面

美國國務卿魯比歐和俄羅斯外交部長拉夫羅夫18日在沙烏地阿拉伯首都利雅德會晤，為結束俄烏戰爭的初步會談做準備；基輔當局及其...

美俄在沙烏地阿拉伯會談超過4小時結束 俄方代表評「不壞」

美國與俄羅斯高層官員18日在沙烏地阿拉伯首都利雅德會晤，包括工作午餐在內，共持續4個多小時，俄方代表對進展發表了評論。

普亭幕僚：美俄在沙國會談落幕 川普、普亭下周恐無緣會晤

路透報導，俄羅斯總統普亭的外交顧問鄂夏柯夫18日說，美俄代表團當天稍早在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的會談成功並已結束，雙...

美俄在沙國開始會晤 官員無視媒體提問「美國是否排擠烏克蘭」

美聯社18日報導，美國國務卿魯比歐、俄羅斯外交部長拉夫羅夫等美俄官員，當天在沙烏地阿拉伯首都利雅德已開始會晤，雙方預計商...

川普想「經濟殖民」烏克蘭？美烏交易協議疑曝光 條件比二戰德日還慘

每日電訊報披露，美國總統川普對烏克蘭總統澤倫斯基提出用天然資源交換美國援助的計畫，不僅要求控制烏克蘭50%的關鍵礦產，甚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。