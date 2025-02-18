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俄克宮：烏克蘭有權入歐盟 普亭必要時願與澤倫斯基談判

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
俄羅斯總統普亭17日在莫斯科會見俄國堪察加地區首長。美聯社
俄羅斯總統普亭17日在莫斯科會見俄國堪察加地區首長。美聯社

法新社和路透報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫18日說，美俄官員當天在沙烏地阿拉伯會晤，可能讓美國總統川普和俄羅斯總統普亭的潛在會面更加明朗，但此事尚未有共識。佩斯科夫也說，普亭準備必要時與烏克蘭總統澤倫斯基對話。

佩斯科夫說，普亭本人說過他會準備好在必要時與澤倫斯基談判，但也再度質疑澤倫斯基身為總統的正當性。烏克蘭原本應在去年春季舉行總統大選投票，但烏國憲法不允許在戰時改選總統。

另被問到烏克蘭未來可否加入歐盟，佩斯科夫說，這是任何國家的主權權利，俄國不會在「一體化和經濟整合過程」上指使其他國家。但他也說，對烏克蘭加入北約這類軍事同盟，俄國立場則截然不同。

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 澤倫斯基 烏克蘭

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