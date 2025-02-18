歐盟主席見川普俄烏特使 強調與美國共同促和

美俄外長今天在沙烏地阿拉伯會談，歐盟執委會主席范德賴恩上午則接見美國俄烏問題特使凱洛格，強調歐盟願與美共同止戰，俄烏任何解方須確保烏克蘭領土完整並有安全保證。

歐洲國家正力圖改變他們在美國總統川普（DonaldTrump）政府主導俄烏談判進程中的被動角色。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天向川普任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）重申歐盟願與美國一同停止流血、協助確保烏克蘭「公正且持久的和平」。

根據執委會新聞稿，范德賴恩在會談中強調任何解決方案都必須尊重烏克蘭的獨立、主權和領土完整，並以強大的安全保證來支持。

她向川普傳達的另一個訊息是歐盟對烏克蘭貢獻不亞於美國，歐盟及成員國家已投入或承諾援助總額達1350億歐元（約新台幣4兆6000億元），高於所有其他援烏者，其中520億歐元的軍事援助，規模與美國相當。

范德賴恩也說明歐洲擴大軍備生產及花費的計畫，強調歐盟正持續對烏克蘭提供全面的軍事援助，並且還可以做更多。

這場會面原訂於昨天舉行，但范德賴恩臨時趕去由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）召集的歐洲7國及歐盟、北大西洋公約組織（NATO）緊急峰會，以因應川普政府快速推進的俄烏和平談判。

范德賴恩與歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）昨晚巴黎峰會後分別在社群媒體X發出協調一致的訊息，表示烏克蘭和平方案需尊重其主權獨立和領土完整，並有強大安全保證等，類似她今早與凱洛格所提內容。

不過，獲邀出席峰會的歐洲大國對是否派兵提供烏克蘭安全保證仍立場不一。會前搶先拋出願派兵的英國，有個前提是「必須有美國當後盾」；德國總理蕭茲（Olaf Scholz）認為現在還不到談這個的時候；波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）明白拒絕，歐媒Poltico引述波蘭官員所稱理由是與俄羅斯和白俄羅斯相鄰，有很長的邊境需自家軍隊防守。

換言之，歐洲尚無法達成強力行動的共識，只憑藉再三呼籲，恐難在美國主導的局勢中發揮影響力。不過，川普政府的快速行動也顯紛亂，讓歐洲抓不到有力的協商對象。

例如，當美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）、國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）和美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）今天都在沙烏地阿拉伯會晤俄國官員時，負責俄烏問題的凱洛格卻待在布魯塞爾與歐盟官員見面。

這個怪現象被Politico形容為「對凱洛格和布魯塞爾（指歐盟總部）來說都是壞消息」。