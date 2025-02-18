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美俄會談利雅德展開 為川普會鋪路

中央社／ 利雅德18日綜合外電報導

美國和俄羅斯高階官員今天在沙烏地阿拉伯首都利雅德見面，就改善美俄關係、安排兩國領導人峰會以及協商結束俄烏戰爭等議題，展開會談。

美聯社報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）分別率領代表團在利雅德迪里耶宮（Diriyah Palace）展開會談，標誌美國總統川普政府逆轉美國孤立俄羅斯政策的另一關鍵轉折，目的在為川普和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）展開會談鋪平道路。

川普本月稍早顛覆美國先前對烏克蘭和俄羅斯的政策，聲稱他和普亭已經同意針對結束俄烏戰爭展開談判。

烏克蘭官員沒有參與這場會談，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，如果基輔沒有參與談判，烏克蘭不會接受任何談判結果。

美國代表團成員還包括美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、中東特使魏科夫（Steve Witkoff）；俄羅斯代表團成員則還包括克里姆林宮外交事務顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）。會談開場時，沙烏地阿拉伯外交部長費瑟親王（PrinceFaisal bin Farhan）、國家安全顧問阿爾班（Musaed al Alban）一併出席，不過預期兩人於談判期間會先行離席。

鄂夏柯夫昨天表示，這將是「純粹雙邊」會談，而且不會有烏克蘭官員參與。

美俄關係在持續將近3年的俄烏戰爭期間陷入數十年以來最低點，如今的一系列會談標誌美、俄聯繫顯著增加。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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