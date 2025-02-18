美俄在沙國開始會晤 官員無視媒體提問「美國是否排擠烏克蘭」
美聯社18日報導，美國國務卿魯比歐、俄羅斯外交部長拉夫羅夫等美俄官員，當天在沙烏地阿拉伯首都利雅德已開始會晤，雙方預計商討改善美俄關係和俄烏停戰協商。
與魯比歐共同赴會的還有白宮國安顧問沃茲和中東特使威科夫。拉夫羅夫身邊則坐著俄國總統普亭的外交事務顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）。沙烏地阿拉伯外長費瑟（Faisal bin Farhan）和沙國國安顧問艾班出席會議開場階段，但預計提前離席。
烏克蘭官員沒有參加這次會晤。烏國總統澤倫斯基17日已說，該國不會接受基輔未參與的談判結果。路透18日即時報導，現場媒體曾向與會官員喊出美國是否正在排擠烏方以及華府會向俄國要求何種讓步等問題，但與會官員並未回應。
美聯社說，這次會談是美國總統川普政府扭轉美國對俄國孤立政策的另一關鍵舉措，並意在替川普和普亭日後會晤鋪路。川普上周已和普亭通話，還說他和普亭同意開始俄烏停戰談判；這已顛覆美國對俄烏的政策。
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