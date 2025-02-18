結束2大國關係「不正常時期」 美俄高層官員在沙烏地阿拉伯會面

美國國務卿魯比歐和俄羅斯外交部長拉夫羅夫18日在沙烏地阿拉伯首都利雅德會晤，為結束俄烏戰爭的初步會談做準備；基輔當局及其歐洲支持者被排除在會談之外。

CNN報導，出席會談的美方官員包括國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）和白宮中東特使威科夫（Steve Witkoff），俄方與會者則是政治、情報和經濟高層人物，包括主權財富基金執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）；在最近的美國囚犯釋放協議中，德米崔耶夫發揮幕後關鍵作用。

塔斯社在Telegram發布美俄雙方官員就座影像。

拉夫羅夫表示，此次會談將把目標放在結束美俄2個「大國」之間關係的「不正常時期」。CNN指出，此次討論也可能為美國總統川普和俄羅斯總統普亭的潛在會面奠定基礎。