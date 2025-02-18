川普想「經濟殖民」烏克蘭？美烏交易協議疑曝光 條件比二戰德日還慘

每日電訊報披露，美國總統川普對烏克蘭總統澤倫斯基提出用天然資源交換美國援助的計畫，不僅要求控制烏克蘭50%的關鍵礦產，甚至計畫控制港口、基礎設施到石油、天然氣等，被形容無異於法律永久約束下的「經濟殖民」。

每日電訊報取得美烏交易計畫草案，文件標記「機密與專用」，並註明日期為2025年2月7日。文件提議美國和烏克蘭建立聯合投資基金，確保任何美烏的敵對勢力不會在重建烏克蘭的過程中獲益。

依據計畫，美國將收取烏克蘭從資源開採中50%的經常性收入，以及未來資源營利化後「發放給第三方許可證」的50%財務價值。美國將對這些收入擁有「留置權」（lien）。一名了解談判的消息人士描述，這項權利的意思是「先付錢，再去養活你的孩子」。

文件指出，「對於未來所有的許可證，美國將擁有優先購買出口礦產的權利。」華府將擁有主權豁免，並且幾乎完全控制烏克蘭的大部分商品和資源經濟。

報導指出，整體來看，這似乎是由私人律師撰寫，而非出自美國國務院或商務部的文件。

文件還提到，澤倫斯基去年9月會晤還是總統候選人的川普時，主動提出讓美國直接持有烏克蘭稀土元素和關鍵礦產股分的想法，希望為華府繼續提供武器鋪平道路。

烏克蘭通訊社（RBC Ukraine）引述每日電訊報指出，澤倫斯基大概沒料到會收到如戰敗國才會拿到的提案。這些條件比1945年德國和日本在二戰戰敗後遭受的經濟制裁措施還嚴厲。